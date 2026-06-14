باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا در حاشیه بازدید از مرز سومار، شهرستان قصرشیرین و پایانه‌های اقتصادی این منطقه، اظهار کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در مرزهای غربی کشور و استان کرمانشاه از آمادگی کامل عملیاتی برخوردار هستند و با همکاری سایر نیروهای مسلح، امنیت مرزها به بهترین شکل تأمین شده است.

وی با قدردانی از همکاری نیروهای ارتش، سپاه و مردم مرزنشین، افزود: مرزنشینان همواره به‌عنوان مرزداران واقعی در کنار مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند و سهم مهمی در حفظ نظم و امنیت مناطق مرزی دارند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به شرایط منطقه، تأکید کرد: مرزبانان در سنگرهای دفاع از کشور با آمادگی کامل حضور دارند و هرگونه تهدید یا تعرض احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی یا سایر عوامل ناامن‌کننده با واکنش قاطع و بازدارنده نیروهای مرزبانی مواجه خواهد شد.

سردار جاویدان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های اقتصادی در مرزها اشاره کرد و گفت: مبادلات تجاری و فعالیت پایانه‌های مرزی در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است و پلیس و مرزبانی ضمن حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل امور، با هرگونه قاچاق و جابه‌جایی کالای ممنوعه برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.

وی همچنین دیپلماسی مرزی جمهوری اسلامی ایران را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تعاملات مرزی با کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری عراق، در سطح مناسبی قرار دارد.

مرزبانان دو کشور همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه تأمین امنیت، گشت‌های مشترک و تبادل اطلاعات دارند که این موضوع به تقویت امنیت دو سوی مرز کمک کرده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق تصریح کرد: امروز مرزهای مشترک با عراق، چه در حوزه دولت مرکزی و چه در اقلیم کردستان، از امنیت و آرامش مطلوبی برخوردار هستند و زمینه لازم برای فعالیت مرزنشینان و فعالان اقتصادی فراهم است.

سردار جاویدان در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری بزرگ برای نیروهای مرزبانی دانست و گفت: تمامی یگان‌های مرزبانی در مرزهای منتهی به عراق از جمله مهران و خسروی آمادگی کامل دارند تا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، امنیت و تسهیلات لازم برای تردد زائران را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین نظم و امنیت در مرزهای پرتردد اربعین پیش‌بینی شده و موضوع بهره‌گیری از ظرفیت سایر گذرگاه‌های مرزی نیز متناسب با فراهم شدن زیرساخت‌ها در دست بررسی است تا خدمات مطلوب‌تری به زائران ارائه شود.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان، تأکید کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، آمادگی کامل برای تأمین امنیت مرزها، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین را دارد.