نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که توافق در حال شکل‌گیری آمریکا و ایران هیچ یک از اهداف جنگی اسرائیل را برآورده نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یائیر لاپید، نخست وزیر سابق و رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی اذعان کرد که اسرائیل تحت توافق در حال شکل‌گیری بین آمریکا و ایران، به هیچ یک از اهداف جنگی خود دست نخواهد یافت.

لاپید گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در مورد مسئله ایران شکست خورده است.

لاپید در X نوشت: «توافق‌نامه‌ای که در حال شکل‌گیری است، هیچ یک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمی‌کند.» او استدلال کرد که دولت ایران در قدرت باقی خواهد ماند، برنامه موشکی آن ادامه خواهد یافت و تهران قادر به بازسازی برنامه هسته‌ای خود خواهد بود.

لاپید آن را «شکست کامل نتانیاهو» توصیف کرد و گفت که اسرائیل در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل می‌گیرد. او افزود که «هیچ کنفرانس مطبوعاتی، دستکاری رسانه‌ای یا ویدئوی تولید شده توسط هوش مصنوعی نمی‌تواند این شکست را پنهان کند.»

در همین حال، مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل نگرانی خود را در مورد توافقی که ظاهراً بین واشنگتن و تهران در حال تکمیل است، ابراز کردند.

خبرگزاری i۲۴ اسرائیل اعلام کرد که مقامات اسرائیلی معتقدند این توافق، دولت ایران را تقویت و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان را محدود می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده و ایران در آستانه دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگی هستند که در اواخر فوریه با حمله واشنگتن و تل‌آویو به ایران آغاز شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: یائیر لاپید ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۰:۱۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام
گول جنگ زرگریه امریکا و اسراییل رو نخورید اینا از هم جدا نیستند .
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