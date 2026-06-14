مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از مهار آتش‌سوزی سرایت کرده از استان فارس به مراتع و جنگل‌های باغ شادی خاتم پس از ۹ ساعت عملیات و مشارکت ۲۰۰ نیروی عملیاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، از مهار آتش‌سوزی سرایت کرده از استان فارس به مراتع و جنگل‌ باغ شادی در شهرستان خاتم خبر داد و گفت: ساعت ۱۶:۲۴ دقیقه شنبه وقوع حریق در منطقه سه‌چاهان فارس گزارش شد که حدود ساعت ۱۹ به محدوده شهرستان خاتم در استان یزد سرایت کرد و بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، سامانه هشدار سریع مدیریت بحران فعال و هماهنگی‌های لازم با مرکز هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های مسئول استان انجام شد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امدادی و عملیاتی شامل نیروهای هلال‌احمر، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، راهداری، بسیج، نیروهای مردمی و محلی در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند تصریح کرد: چندین دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات پشتیبانی برای مهار آتش به منطقه اعزام شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه این آتش‌سوزی پس از حدود ۹ ساعت تلاش مستمر نیروهای حاضردرصحنه مهار شد گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های منطقه باغ شادی شهرستان خاتم دچار حریق شده است.
 
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در پایان بیان کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان دقیق خسارات وارده پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط تا اطمینان کامل از ایمنی منطقه در آماده‌باش خواهند بود.
برچسب ها: آتش سوزی ، هلال احمر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
آتش سوزی ها عمدی است باید با جدیت با مقصران برخورد شود حکم اعدام.
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