باشگاه خبرنگاران جوان - احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، از مهار آتشسوزی سرایت کرده از استان فارس به مراتع و جنگل باغ شادی در شهرستان خاتم خبر داد و گفت: ساعت ۱۶:۲۴ دقیقه شنبه وقوع حریق در منطقه سهچاهان فارس گزارش شد که حدود ساعت ۱۹ به محدوده شهرستان خاتم در استان یزد سرایت کرد و بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، سامانه هشدار سریع مدیریت بحران فعال و هماهنگیهای لازم با مرکز هشدار سریع سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای مسئول استان انجام شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امدادی و عملیاتی شامل نیروهای هلالاحمر، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، راهداری، بسیج، نیروهای مردمی و محلی در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند تصریح کرد: چندین دستگاه ماشینآلات سنگین و تجهیزات پشتیبانی برای مهار آتش به منطقه اعزام شد.