باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت انگلیس در بیانیهای اعلام کرد که کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، روز شنبه در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از تلاشهای واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با ایران ابراز حمایت کرد.
بر اساس این بیانیه، استارمر با استقبال از پیشرفتهای حاصلشده در مذاکرات، بر ضرورت دستیابی به توافقی تأکید کرد که «صلحی بادوام و پایدار» را به ارمغان آورد. نخستوزیر انگلیس همچنین گفت که لندن آماده است تا در اجرای هرگونه توافق صلح آینده کمک کند و با شرکای بینالمللی برای حمایت از موفقیت آن همکاری نماید.
دو طرف توافق کردند که آزادی دریانوردی باید بازگردانده شود تا اثرات اقتصادی که در سراسر جهان احساس میشود، کاهش یابد. آنها همچنین متعهد شدند پیش از نشست هفته آینده گروه هفت در فرانسه، در تماس نزدیک باقی بمانند.
منبع: آناتولی