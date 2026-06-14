نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با دونالد ترامپ با استقبال از پیشرفت‌های مذاکرات واشنگتن و تهران، بر ضرورت دستیابی به توافق تأکید کرد که «صلحی بادوام و پایدار» را به ارمغان آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، روز شنبه در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با ایران ابراز حمایت کرد.

بر اساس این بیانیه، استارمر با استقبال از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات، بر ضرورت دستیابی به توافقی تأکید کرد که «صلحی بادوام و پایدار» را به ارمغان آورد. نخست‌وزیر انگلیس همچنین گفت که لندن آماده است تا در اجرای هرگونه توافق صلح آینده کمک کند و با شرکای بین‌المللی برای حمایت از موفقیت آن همکاری نماید.

دو طرف توافق کردند که آزادی دریانوردی باید بازگردانده شود تا اثرات اقتصادی که در سراسر جهان احساس می‌شود، کاهش یابد. آنها همچنین متعهد شدند پیش از نشست هفته آینده گروه هفت در فرانسه، در تماس نزدیک باقی بمانند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت انگلیس ، مذاکرات ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ به نتانیاهو: زمان پایان جنگ رسیده است
مقام آمریکایی: اسرائیلی‌ها از این توافق حمایت خواهند کرد
ترامپ به گروه هفت تاخت و مدعی پیروزی در جنگ ایران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
با سلام. تمامی فتنه های جهان زیر سر انگلیسی هاست.
۰
۲
پاسخ دادن
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد