سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار شعری از صائب تبریزی به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ۱۴۰۴، نوشت: جان در تن جهان به نفس کرده‌ایم ما.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در پیامی نوشت: به خیال خام پیروزی، بدعهدی را دروازه شبیخون کردند و بر سرزمینی تاختند که مقاومت و عزم پولادینش در به هزیمت کشاندن دشمنان، شهره آفاق تاریخ است.

در این پیام آمده است: امروز سال‌روز آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی -با همراهی آمریکا- است؛ هجومی که با ترور بزدلانه مدافعان وطن و حمله به تأسیسات هسته‌ای همراه شد، اما در نهایت، اراده استوار و مقاومت و از جان گذشتگی ملت ایران، رویای دشمنی را که امروز معترف است: «همه کار کردیم»، به شکست و سرافکندگی بدل ساخت تا الگویی مثال‌زدنی از اقتدار، پایداری و عزت‌طلبی در جریده روزگار ثبت گردد.

بقایی در ادامه این پیام شعری از صائب تبریزی را منتشر کرد:

مردانه از حلاوت هستی گذشته‌ایم

این شهد را به کار مگس کرده‌ایم ما

چون صبح تا ز مشرق هستی دمیده‌ایم

جان در تن جهان به نفس کرده‌ایم ما

‎صائب تبریزی

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، جنایات آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
انشاءالله بادقت و هوشیاری مراقب تله ها و بازی‌های دشمن باشید و شرمنده رهبرشهید و شهدا و مردم عزیزکشور نشوید .
آمریکا چنان مکار است که نقشه و حرکتش را نمی‌توانید حدس بزنید .
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