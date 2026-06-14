وزارت علوم از تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان با ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت علوم روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی امتحانات در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آن‌ها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

از دانشجویان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

گفتنی است که ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) روز گذشته (۲۳ خرداد ماه) در اطلاعیه شماره ۳ خود جزییات تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان را اینگونه اعلام داشت:

پیرو اطلاعیه‌های پیشین این ستاد و با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار می‌رساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیّده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضوان‌الله‌علیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:

روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.

روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (علیه‌آلاف‌التحیة و الثناء)

برچسب ها: امتحانات دانشگاه ، تغییر زمان امتحانات
خبرهای مرتبط
وزیر علوم: آزمون کارشناسی ارشد به ۲۵ و ۲۶ تیر موکول شد
امتحانات پایان ترم دانشجویان پزشکی حضوری برگزار می‌شود
امتحانات دانشگاه آزاد در شرایط فعلی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود
تغییر زمان امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل برگزاری کنکور ارشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
پوشش بیمه‌ای ناکافی خدمات توانبخشی+ فیلم
احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ با کمک خیرین
تمهیدات ویژه برای برگزاری مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵
هشدار پزشکان در مورد نادیده گرفتن وزوز گوش
یک جایگزین هوشمند برای بازیافت تلفن‌های رها شده
سیاره‌ای که طول روز در آن ۸۸ روز زمینی است!
چهار عامل کلیدی برای حملات قلبی
خط قرمز‌های طب سنتی از سوسیس تا پفک + فیلم
درمان ۴۰ هزار مجروح جنگ تحمیلی سوم توسط تیم ملی سلامت