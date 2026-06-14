باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس حوزه قضایی بخش ماهان گفت: اختلافات خصوصی اشخاص نباید موجب اخلال در خدمات عمومی و تضییع حقوق شهروندان شود.

محمدرسول مجیدی‌نژاد، با اشاره به طرح دغدغه‌های مردمی درباره احتمال تعطیلی یک جایگاه سوخت بین‌راهی اظهار کرد: با پیگیری مسئولان محلی و طرح موضوع در دادگستری شهرستان ماهان، تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی این مرکز اتخاذ شد.

وی افزود: فعالیت مستمر جایگاه‌های سوخت بین‌راهی به‌ویژه در مسیر‌های پرتردد، از مصادیق خدمات عمومی مورد نیاز مردم و مسافران است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از استمرار این خدمات حمایت می‌کند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان ماهان تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن رعایت حقوق قانونی همه اشخاص، از هرگونه اقدامی که منجر به اختلال در خدمات عمومی یا ایجاد مشکل برای شهروندان شود، پیشگیری خواهد کرد.

مجیدی‌نژاد خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و در همین راستا، موضوع فعالیت این جایگاه سوخت تا رفع دغدغه‌های موجود مورد پیگیری قرار می‌گیرد.



منبع: دادگستری