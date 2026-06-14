باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر، عملیات انفجار کنترلشده در محدوده شرق اصفهان، منطقه زردنجان، انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که صدای انفجارهای احتمالی ناشی از این عملیات بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) همچنین از شهروندان خواست با توجه به اطلاعرسانی انجامشده، در صورت شنیده شدن صداهای انفجار در این بازه زمانی نگرانی نداشته باشند.