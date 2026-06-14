باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور شهردار معروف نیویورک در بازی برزیل و مراکش + فیلم

زهران ممدانی، شهردار نیویورک، تماشاگر ویژه بازی برزیل و مراکش در جام جهانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضور زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در ورزشگاه مت‌لایف برای تماشای دیدار حساس برزیل و مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶، توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است.

 

مطالب مرتبط
حضور شهردار معروف نیویورک در بازی برزیل و مراکش + فیلم
young journalists club

جام جهانی زیر سایه سیاست + فیلم

حضور شهردار معروف نیویورک در بازی برزیل و مراکش + فیلم
young journalists club

جام جهانی آینه تمام‌نمای، امپریالیسم و نژادپرستی آمریکا! + فیلم

حضور شهردار معروف نیویورک در بازی برزیل و مراکش + فیلم
young journalists club

پیش از نخستین سوت، آمریکا جنجال‌ساز شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۸۰

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۷۲۴

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۵۵۷

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۵۱۲

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۵۰۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha