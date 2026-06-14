حضور شهردار معروف نیویورک در بازی برزیل و مراکش + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0632\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0645\u062f\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062a\u200c\u0644\u0627\u06cc\u0641 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644 \u0648 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0634 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6\u060c \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n