باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که قطر و کویت از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران حمایت کرده و ابراز امیدواری کردند که واشنگتن و تهران به زودی به توافق برسند.

به گفته وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت طی یک تماس تلفنی در مورد این مسائل گفت‌و‌گو کردند.

در این بیانیه آمده است: «هر دو طرف حمایت کامل خود را از تلاش‌های ستودنی مداوم برای رسیدگی به همه مسائل باقی مانده از طریق گفت‌و‌گو و روش‌های مسالمت‌آمیز تأیید کردند.»

منبع: میدل ایست آی