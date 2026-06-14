وزرای امور خارجه قطر و کویت از مذاکرات حمایت و بر حل مسائل باقی مانده از طریق گفت‌و‌گو تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که قطر و کویت از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران حمایت کرده و ابراز امیدواری کردند که واشنگتن و تهران به زودی به توافق برسند.

به گفته وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت طی یک تماس تلفنی در مورد این مسائل گفت‌و‌گو کردند.

در این بیانیه آمده است: «هر دو طرف حمایت کامل خود را از تلاش‌های ستودنی مداوم برای رسیدگی به همه مسائل باقی مانده از طریق گفت‌و‌گو و روش‌های مسالمت‌آمیز تأیید کردند.»

منبع: میدل ایست آی

برچسب ها: مذاکرات صلح ، قطر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
امارات و قطر و کویت جزء خائنین منطقه و دشمن ایران هستند لطفا خفه شوند .
بساط پایگاه‌های آمریکا را در خاک خود جمع کنید بعد نظربدهید .
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