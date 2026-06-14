یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ در نشست هفته آینده گروه هفت در فرانسه، درباره برنامه‌های پاک‌سازی مین از تنگه هرمز با متحدان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان نشست هفته آینده گروه هفت در فرانسه، درباره برنامه‌های پاک‌سازی مین از تنگه هرمز با متحدان گفت‌و‌گو کند. این در حالی است که میانجی‌گران می‌گویند توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک است.

انگلیس و فرانسه که هر دو عضو گروه هفت هستند، تمایل خود را برای کمک به پاک‌سازی مین از این آبراه حیاتی، در صورت توقف درگیری، ابراز داشته‌اند.

این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، همچنین گفت که ترامپ برنامه دارد در حاشیه این نشست با رهبران مصر، قطر و امارات متحده عربی نیز دیدار کرده و درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ ایران گفت‌و‌گو کند. این نشست از روز دوشنبه آغاز می‌شود.

پاکستان می‌گوید توافق پایان جنگ قریب‌الوقوع است

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ «بیش از همیشه» نزدیک است و انتظار می‌رود به زودی نهایی شود. پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی این توافق است که بلافاصله با مذاکرات فنی در هفته آینده دنبال خواهد شد.

شریف در پستی در ایکس نوشت: «ما می‌خواهیم از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای تعهد مستمرشان در طول مذاکرات تشکر کنیم و قدردانی صمیمانه خود را به برادرانمان در منطقه برای حمایت‌شان ابراز می‌داریم.» 

منبع: فورچون

برچسب ها: دولت ترامپ ، مین زدایی ، تنگه هرمز ، گروه هفت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
داغ هرمز را بر دل ترامپ می گذاریم
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