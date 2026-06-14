باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماندیشی مدیریت شهری شیراز با شهرداران استان یزد با هدف تبادل تجربههای مدیریت شهری، بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی و تقویت همکاریهای بینشهری برگزار شد.
در این نشست، علاوه بر ارائه گزارشی از بخشی از فعالیتها و پروژههای گسترده شهرداری شیراز، موضوعاتی همچون ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و توسعه همکاریهای گردشگری میان شهرهای تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفت.
شهردار کلانشهر شیراز در این نشست از خودکفایی ۴۰ ساله شهرداریها، چالش جابهجایی تأسیسات در پروژههای عمرانی، پروژههای متعدد اجراشده و در دست اجرا در شیراز و همچنین شکلگیری مثلث طلایی گردشگری میان استانهای فارس، یزد و اصفهان سخن گفت.
محمدحسن اسدی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به سابقه و روند خودکفایی شهرداریها در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ و با اعلام دولت مبنی بر لزوم خودکفایی شهرداریها، عملاً مسیر فعالیت این نهاد از ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی جدا شد.
او افزود: امروز به نظر میرسد شهرداریها از جمله مهمترین نهادهایی هستند که در کنار دولت به ارائه خدمات میپردازند و نقش مؤثری در پیشبرد امور شهری و کمک به دولت ایفا میکنند.
این مقام ارشد مدیریت شهری در ادامه با اشاره به جایگاه مدیریت شهری گفت: در هر دورهای چالشهایی برای شهرداریها ایجاد میشود و همین مسئله باعث شده درک دقیق و جامع از مدیریت شهری و مطالبات مردم در سطح کلان کمتر مورد توجه قرار گیرد.
او با تأکید بر نقش قانونی شوراها ادامه داد: با نگاهی دقیق به ساختار اداره امور کشور درمییابیم که شورا در واقع مجلس محلی و پارلمان شهری است و امور محل و شهر به آن واگذار شده است؛ بنابراین قانونگذاری در حوزه مدیریت شهری باید به پارلمان شهری، یعنی شوراها، سپرده شود.
شهردار شیراز همچنین بر ضرورت تحقق مدیریت واحد و یکپارچه شهری تأکید کرد و گفت: همه ما باید در مسیر شکلگیری مدیریت واحد و یکپارچه شهری حرکت کنیم. قانون درآمدهای پایدار از سوی مجلس ابلاغ شده و اگرچه ممکن است کامل نباشد، اما نسبت به گذشته گامی رو به جلو محسوب میشود و در صورت اجرای دقیق آن، بسیاری از مشکلات مدیریت شهری کاهش خواهد یافت.
اسدی با اشاره به مشکلات پیشروی اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: در اجرای پروژههای کلان عمرانی، یکی از دشوارترین مراحل جابهجایی تأسیسات است؛ از شبکه برق و آب و فاضلاب گرفته تا فیبر نوری، مخابرات و گاز که همگی نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاههای خدماترسان هستند. تحقق مدیریت یکپارچه شهری میتواند روند اجرای این پروژهها را تسهیل و از بروز وقفه در آنها جلوگیری کند.
او با اشاره به گستردگی پروژههای شهرداری شیراز در نقاط مختلف این کلانشهر خطاب به میهمانان گفت: هنگام ورود به محل برگزاری جلسه شاید تصور کرده باشید وارد یک کارگاه عمرانی شدهاید؛ چراکه در مجاورت این مکان یک زیرگذر یک کیلومتری در حال اجراست. این پروژه که اولویت دوم ما محسوب میشود، ۱۸ ماه پیش آغاز شده، اما از این مدت، حدود ۶ ماه صرف جابهجایی شبکه برق شده است. علاوه بر این، موضوع تملک مسیر و جلب رضایت مردم نیز از جمله مراحل مهم اجرای چنین پروژههایی است. در همین محل نیز دو بلوک ۲۵ هزار متری وجود دارد که یکی مورد استفاده قرار گرفته و دیگری در آستانه بهرهبرداری است و در ادامه نیز ساختمان شورای شهر در این مجموعه مستقر خواهد شد.
او با اشاره به چالشهای همیشگی مدیریت شهری افزود: شهرداری نهادی درآمد ـ هزینه است؛ بهعنوان مثال اگر پاکبان، سبزبان یا آتشنشان حقوق خود را دریافت نکند یا مطالبات پیمانکاری پرداخت نشود، شهرداری باید پاسخگوی آن باشد.
اسدی همچنین با اشاره به روحیه تیمی و تعهد بالای همکاران خود گفت: با وجود همه این حجم از فعالیت و مشغله، خدمت در شهرداری یک توفیق محسوب میشود.
او ادامه داد: بارها به همکاران و معاونان من پیشنهاد مسئولیتهای مدیریتی در سطح استان داده شده است، اما این عزیزان با علاقه در شهرداری فعالیت میکنند. کار در شهرداری یک کار تیمی و منسجم است و مردم نیز نتیجه این تلاشها را در آینده نزدیک، شش ماه یا دو سال بعد مشاهده خواهند کرد.
شهردار شیراز با اشاره به ویژگیهای فرهنگی مردم یزد گفت: یزدیها مردمانی نجیب، متدین، فرهیخته، اصیل و هنردوست هستند. یزد را در یک کلام شهری موفق در حوزه گردشگری میدانم و اقدامات ارزشمندی در این شهر انجام شده است. شما عزیزان اگرچه شهردار شهر یزد نیستید، اما در موفقیت این شهر نقش مؤثری داشتهاید و عملکرد یزد در حوزه گردشگری قابل تقدیر است.
شهردار شیراز در ادامه بر لزوم همافزایی میان مثلث طلایی گردشگری تأکید کرد و گفت: دو سال پیش شهردار و رئیس شورای شهرهای یزد و اصفهان به شیراز آمدند و موضوع شکلگیری مثلث گردشگری مطرح شد. هر گردشگر خارجی که وارد ایران میشود، یکی از مقاصد اصلی او کوچههای خشتی و گلی یزد، میدانهای تاریخی اصفهان و باغها و بافت فرهنگی شیراز است.
او افزود: شیراز و یزد شهرهایی هویتساز هستند و باید فعالیتها را در یک چارچوب مشترک دنبال کنیم. نگاه ما نباید رقابتی باشد، بلکه باید رویکردی مشارکتی، اشتراکی و تکمیلی داشته باشیم. در حوزه گردشگری لازم است بستهها و پکیجهای مشترک تعریف شود تا بتوان از ظرفیتهای مشترک بیشترین بهره را برد.
سکاندار مدیریت شهری شیراز همچنین با اشاره به حجم گسترده پروژههای شهرداری این کلانشهر اظهار کرد: در این جلسه کلیپی از فعالیتها ارائه شد، اما بهصراحت میگویم آنچه مشاهده شد تنها بخش کوچکی از فعالیتهای شهرداری شیراز است. همکاران ما مجموعهای گسترده از طرحها و پروژههای مختلف را آغاز کردهاند. طی سه ماه، با مشارکت قائممقام، معاونان و مناطق مختلف، ۴۴ یا ۴۵ پروژه راهبردی و عملیاتی برای امسال شناسایی شد. در بودجه امسال شهرداری شیراز نیز ۱۸۵۰ پروژه تعریف شده که در میان آنها ۴۵ پروژه بزرگ و اثرگذار در مقیاس کلان قرار دارد و میتواند شیراز را به جایگاه شایسته خود نزدیکتر کند.
بر اساس این گزارش، این نشست فرصتی برای تبادل دیدگاهها و تجربههای مدیریت شهری میان شیراز و شهرهای استان یزد فراهم کرد؛ تعاملی که میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای عمرانی، خدمات شهری و گردشگری و گامی در مسیر همافزایی شهرهای تاریخی کشور باشد.
منبع: شهرداری شیراز