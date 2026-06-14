باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه راهآهن خرمآباد–دورود یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی استان لرستان به شمار میرود که هدف آن اتصال مرکز استان به شبکه ریلی کشور و تقویت ظرفیت حملونقل مسافر و بار است. با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز عملیات اجرایی، این پروژه هنوز به بهرهبرداری نرسیده و با مشکلات متعددی مواجه است.
نخستین و مهمترین چالش این طرح، کمبود و ناپایداری منابع مالی است. بسیاری از توقفها و کندی پیشرفت پروژه ناشی از نبود اعتبارات کافی و تخصیص نامنظم بودجه بوده است. مسئولان استانی نیز بارها بر لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای ادامه عملیات اجرایی تأکید کردهاند.
دومین مشکل، پیچیدگیهای فنی و جغرافیایی مسیر است. مسیر راهآهن از مناطق کوهستانی و صعبالعبور عبور میکند و بخش قابل توجهی از آن نیازمند احداث تونلها و پلهای متعدد است. به گفته مسئولان، این پروژه از دشوارترین خطوط ریلی کشور محسوب میشود و همین موضوع هزینه و زمان اجرای آن را افزایش داده است.
سومین مسئله، طولانی شدن زمان اجرا و تغییرات مکرر در برنامههای مدیریتی و اجرایی است. پروژهای که قرار بود سالها پیش به بهرهبرداری برسد، همچنان در فهرست طرحهای نیمهتمام قرار دارد. این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینهها، موجب کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی مردم استان شده است.
همچنین، روند کند پیشرفت فیزیکی پروژه در سالهای گذشته یکی دیگر از نقاط ضعف آن بوده است. گزارشها نشان میدهد که این طرح در مقاطعی حتی با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد متوقف شده بود و تنها در سالهای اخیر با پیگیریهای جدید، روند اجرای آن تا حدودی فعالتر شده است.
راهآهن خرمآباد؛ یکی از سه پروژه مهم ریلی کشور در مسیر تکمیل
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از روند تأمین اعتبارات پروژه راهآهن خرمآباد خبر داد و اظهار کرد: اعتبار مصوب این پروژه ۲ هزار میلیارد تومان است که سال گذشته یک همت (هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یافت.
وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه این طرح افزود: با توجه به رشد فیزیکی پروژه و افزایش شاخصهای پیمان، تأمین اعتبارات متناسب با این پیشرفتها ضروری است که این موضوع از سوی مسئولان در حال پیگیری است.
حسنپور راهآهن خرمآباد را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور دانست و گفت: در حال حاضر تنها سه پروژه مهم و فعال راهآهن در کشور در دست اجراست که راهآهن خرمآباد یکی از این طرحهای ملی به شمار میرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان همچنین از اشتغالزایی گسترده این پروژه خبر داد و بیان کرد: هماکنون حدود ۷۵۰ نفر بهطور مستقیم در این طرح مشغول فعالیت هستند. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و کوهستانی بودن لرستان، این پروژه به عنوان سختترین پروژه راهآهن کشور شناخته میشود.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی لرستان در شبکه حملونقل کشور تصریح کرد: لرستان در مسیر کریدورهای مهم غرب به شرق و شمال به جنوب کشور قرار دارد و راهآهن خرمآباد بخشی مهم از اتصال و تکمیل این کریدورهای ملی محسوب میشود.
با این حال، اهمیت راهبردی این پروژه برای توسعه اقتصادی لرستان غیرقابل انکار است. اتصال خرمآباد به شبکه ریلی کشور میتواند موجب کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرمایهگذاری، توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال شود. از این رو، تسریع در تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و نظارت مستمر بر روند پیشرفت پروژه، ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق این مطالبه دیرینه مردم لرستان است.