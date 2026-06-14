شهردار منطقه ۱۱ تهران از اجرای ۴۱ هزار و ۱۶۷ تن آسفالت در معابر اصلی و فرعی این منطقه از ابتدای سال ۱۴۰۴ و رشد ۳۰ درصدی این اقدامات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در حوزه بهسازی معابر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۴۱ هزار و ۱۶۷ تن آسفالت در سطح نواحی چهارگانه منطقه ۱۱ اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۷۶۳۹ تن آسفالت به‌صورت مکانیزه در ۲۷ معبر شریانی و اصلی و در سطحی بالغ بر ۱۶۲۰۰۰ مترمربع اجرا شده است. همچنین ۱۳۵۲۸ تن آسفالت نیز به‌صورت روکش دستی در ۱۰۴ معبر فرعی و به مساحت حدود ۱۱۳۵۰۰ مترمربع انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در سطح منطقه اظهار داشت: این اقدامات در راستای بهبود کیفیت تردد شهری و ارتقای زیرساخت‌های معابر در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

برچسب ها: آسفالت ، شهرداری
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