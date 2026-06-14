باشگاه خبرنگاران جوان - عقیل امینی مدیرکل شیلات استان بوشهر با تشریح آخرین وضعیت ذخیرهسازی میگو در سایتهای پرورش استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، برنامه ذخیرهسازی میگو در سایتهای پرورشی استان طراحی و آغاز شد و پیشبینی میشود امسال حدود ۴۵ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شود.
وی با بیان اینکه ۵ هزار هکتار زمین ساحلی برای بهرهبرداری و ذخیرهسازی میگو آماده شده است، افزود: این اراضی در سایتهای ۱۳ گانه پرورش میگو از شمال تا جنوب استان قرار دارد و تاکنون در ۱۳۸۵ هکتار از این اراضی، ذخیرهسازی انجام شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تعداد لاروهای ذخیرهسازی شده در مزارع پرورش میگو را ۶۱۸ میلیون قطعه اعلام کرد و گفت: با توجه به تجربه بیماری میگو در ۲ سال گذشته که موجب کاهش برداشت در سال ۱۴۰۳ شد، اصلاح ساختار مزارع در دستور کار قرار گرفت.
امینی ادامه داد: در همین راستا، مزارع پرورش میگو از حالت خاکی به سمت استخرهای لاینر، بتنی و ژئوممبران حرکت کردهاند و این تغییر ساختار سبب شد برداشتهای بسیار خوبی در این حوزه محقق شود.
وی با اشاره به نتایج مثبت اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو تصریح کرد: در برخی مزارع، برداشت بیش از ۵۰ تن در هکتار محقق شده که نشاندهنده اثرگذاری روشهای نوین پرورش و توسعه عمودی در افزایش بهرهوری است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: در سالهای آینده، توسعه استخرهای لاینر و ژئوممبران با سرعت بیشتری دنبال شود، چراکه ملاک اصلی توسعه در این حوزه، توسعه عمودی و افزایش بهرهوری در واحد سطح است.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیستگاههای آبزیان و ضرورت بازسازی ذخایر دریایی گفت: ذخایر آبزیان در سالهای اخیر به دلایلی از جمله صیدهای بیرویه، صید خارج از فصل و تغییرات اقلیمی دستخوش تغییر شده و به همین دلیل، بازسازی ذخایر در دستور کار سازمان شیلات ایران و ادارهکل شیلات استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ایجاد زیستگاه مصنوعی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۳۰۰ سازه مصنوعی با اعتباری که از سازمان شیلات ایران اخذ شد، ساخته شده و این سازهها بهزودی در شهرستان کنگان جانمایی میشود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر از مشارکت صنایع نفت و پتروشیمی در طرحهای بازسازی ذخایر آبزیان خبر داد و افزود: مجموعه صنایع نفت و پتروشیمی جنوب استان در قالب مسئولیتهای اجتماعی ورود خوبی به این حوزه داشتهاند.
امینی گفت: سال گذشته ۴۲۰ سازه مصنوعی با کمک یکی از پتروشیمیهای جنوب استان در آبهای عسلویه و کنگان جانمایی شد که نقش مهمی در تقویت زیستگاههای آبزیان و بازسازی ذخایر دریایی دارد.
وی با اشاره به رهاسازی لارو ماهی شانک در دریا بیان کرد: در اردیبهشتماه سال گذشته حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار قطعه لارو ماهی شانک در دریا رهاسازی شد و همچنین در ۱۰ خرداد سال جاری نیز ۱۳۰ هزار قطعه دیگر ذخیرهسازی در دریا انجام شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه تفاهمنامه همکاری در این زمینه برای ۲ سال آینده نیز تمدید شده است، تأکید کرد: اجرای این طرحها میتواند به بازسازی ذخایر آبزیان، تقویت زیستگاههای دریایی و بهبود معیشت جامعه صیادی استان کمک کند.