باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز یکشنبه تا ظهر فردا دوشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق مازندران تداوم دارد.
او افزود: از عصر دوشنبه به تدریج از سمت غرب استان افزایش ابر آغاز میشود و در برخی مناطق شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز سهشنبه با تقویت ناپایداریهای جوی، علاوه بر کاهش نسبی دما، رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد در سطح استان پیشبینی میشود.
غلامپور با اشاره به وضعیت جوی نیمه دوم هفته، گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود، هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش ابر در ارتفاعات و دامنهها رخ میدهد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در این مناطق وجود دارد.
او درباره شرایط دریای خزر نیز افزود: دریا امروز دارای موج کوتاه است و برای فعالیتهای دریایی و صیادی شرایط مناسب پیشبینی میشود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران