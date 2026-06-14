از عصر دوشنبه با ورود سامانه ناپایدار به مازندران، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز یکشنبه تا ظهر فردا دوشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و هوای نسبتاً گرم در بیشتر مناطق مازندران تداوم دارد.

او افزود: از عصر دوشنبه به تدریج از سمت غرب استان افزایش ابر آغاز می‌شود و در برخی مناطق شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز سه‌شنبه با تقویت ناپایداری‌های جوی، علاوه بر کاهش نسبی دما، رگبار‌های پراکنده، رعدوبرق و وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور با اشاره به وضعیت جوی نیمه دوم هفته، گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش ابر در ارتفاعات و دامنه‌ها رخ می‌دهد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در این مناطق وجود دارد.

او درباره شرایط دریای خزر نیز افزود: دریا امروز دارای موج کوتاه است و برای فعالیت‌های دریایی و صیادی شرایط مناسب پیش‌بینی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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