کارت ورود به جلسه آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی از فردا منتشر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان سنجش، آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد)، پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان دوره دوم متوسطه، صبح روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در ۴۱۸ شهرستان کشور برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و در‌های ورود به حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد؛ از این رو داوطلبان باید پیش از بسته شدن در‌ها در محل حوزه امتحانی خود حضور داشته باشند.

کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما از فردا دوشنبه ۲۵ خردادماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت خواهد بود و داوطلبان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی و شناسنامه‌ای خود نسبت به مشاهده و چاپ کارت اقدام کنند.

سازمان سنجش تأکید کرده است همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه برای حضور در آزمون الزامی است و دانش‌آموزانی که اصل شناسنامه را به همراه نداشته باشند، اجازه ورود به جلسه آزمون را نخواهند داشت.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که نسبت به برخی اطلاعات مندرج در کارت از جمله سهمیه ایثارگری یا اولویت‌های انتخابی اعتراض دارند، می‌توانند تا ۲۹ خرداد از طریق بخش ویرایش اطلاعات در پایگاه سازمان سنجش نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

همچنین واحد‌های رفع نقص کارت در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷ آماده رسیدگی به مواردی مانند اشکال در عکس، ناخوانا بودن شماره داوطلبی و اعتراض به اطلاعات مربوط به جنس یا معلولیت خواهند بود.

سازمان سنجش با یادآوری ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، ماشین حساب و سایر وسایل الکترونیکی در جلسه آزمون، اعلام کرد هرگونه تخلف و تقلب در آزمون‌ها مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری پیگیری خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، با توجه به شخصی‌سازی دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه، امکان ثبت‌نام جدید یا انتقال حوزه امتحانی در این آزمون‌ها وجود ندارد و داوطلبان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند حداکثر تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵ درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش ثبت کنند.

برچسب ها: آزمون سمپاد ، سازمان سنجش کشور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام
اگه خطری بچها رو تهدید میکنه توروخدا ازمون سمپاد تعویق بشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چرا امروز از مفاد توافقنامه بین ایران و امریکا هیچی نمی نویسید ؟؟؟؟
۳
۰
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