باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیاووش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در همایش مدیران روابط عمومی شرکت‌های آب منطقه‌ای مناطق کشور با حضور مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: استان فارس با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و وسعتی بالغ بر ۱۲۲ هزار کیلومتر مربع، از جمله استان‌های بزرگ کشور به شمار می‌رود و مدیریت منابع آب در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با بیان اینکه در استان فارس ۱۰ سد در حال بهره‌برداری وجود دارد، افزود: این سد‌ها در مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از سه میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب آب را دارند. در حال حاضر نیز میزان پرشدگی سد‌های استان به حدود ۴۱ درصد رسیده است.

بدری با اشاره به شرایط بارندگی سال آبی جاری اظهار کرد: میانگین بارش در استان فارس به حدود ۳۵۴ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین میانگین بلندمدت ۵۷ ساله افزایش داشته است. با این حال، این بهبود نسبی به معنای خروج کامل از شرایط تنش آبی نیست، چرا که استان طی سال‌های متمادی با کاهش بارندگی و خشکسالی مواجه بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با تأکید بر جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان گفت: حدود ۱۲ درصد محصولات کشاورزی کشور در فارس تولید می‌شود و سالانه بیش از هفت میلیارد مترمکعب آب در بخش‌های مختلف مصرف می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. از این رو ضروری است توسعه صنعتی استان با شتاب بیشتری دنبال شود تا فشار بر منابع آبی کاهش یابد.

او ادامه داد: بارندگی‌های مناسب امسال موجب شده پیش‌بینی شود تولید و برداشت گندم در استان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در سطح مزارع به ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی کمک کرده است.

بدری با اشاره به وضعیت سد‌های مهم استان اظهار داشت: سد سلمان فارسی، سد درودزن و سد داراب پس از بارندگی‌های مناسب سال جاری شرایط مطلوبی پیدا کرده‌اند. به ویژه سد داراب که در سال‌های گذشته با کاهش شدید ذخایر آبی مواجه بود، اکنون حدود ۴۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و پیش‌بینی می‌شود تأمین آب شرب شهرستان‌های تحت پوشش آن بدون مشکل انجام شود.

او همچنین به اقدامات انجام شده در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صنعت آب استان، هیچ‌گونه قطعی گسترده آب در سطح فارس رخ نداد و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت. هرگونه آسیب احتمالی به تأسیسات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط نیرو‌های عملیاتی و جهادی برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: برای شرایط مختلف و سناریو‌های احتمالی، برنامه‌های تأمین آب تدوین شده بود تا در صورت تداوم شرایط بحرانی نیز مردم با کمبود یا قطعی آب مواجه نشوند.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانه‌ها در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: امروز فضای مجازی و رسانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی عمومی دارند و انتظار می‌رود اصحاب رسانه همچون گذشته در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و جهاد تبیین در حوزه منابع آبی همراه و یاریگر باشند.

بدری با اشاره به اجرای برنامه‌های هفته صرفه‌جویی در مصرف آب افزود: آب کالایی بی‌بدیل و غیرقابل جایگزین است و برخلاف بسیاری از خدمات دیگر، جایگزین آسان و کم‌هزینه‌ای ندارد؛ بنابراین مدیریت صحیح مصرف و مشارکت مردم در حفظ منابع آبی، مهم‌ترین راهکار عبور از چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

او در پایان از همکاری رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و مجموعه کارکنان صنعت آب استان قدردانی کرد و خواستار استمرار همراهی آنان در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای حفاظت از منابع آبی شد.