باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اهمیت مدیریت مصرف آب تنها یک شعار نیست؛ بلکه ضرورتی است که با روش‌های ساده، اما کاربردی مانند استفاده از تجهیزات کاهنده، می‌تواند به نتایج ملموسی در سطح خانوار و کلان‌شهر‌ها منجر شود. در همین راستا، مسئولان صنعت آب کشور از برنامه‌های گسترده برای تجهیز واحد‌های مسکونی به این ادوات خبر داده‌اند.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر نقش کلیدی فناوری در مدیریت منابع اظهار کرد: کاهنده‌های مصرف آب به طور کلی نقش مهمی را در مدیریت تقاضا ایفا می‌کنند و نصب آنها می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش هدررفت و بهینه‌سازی مصرف آب در بخش خانگی کند.

بزرگ‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا عدد ۳۰ درصد کاهش مصرف، رقمی واقعی و قابل دستیابی است یا خیر، گفت: با مدیریت صحیح و هوشمندانه مصرف، به‌راحتی می‌توانیم بیش از ۳۰ درصد کاهش در مصارف خانگی داشته باشیم و ادوات کاهنده دقیقاً نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا می‌کنند.

او در خصوص نحوه دسترسی شهروندان به این خدمات نیز تصریح کرد: شهروندان، به‌ویژه در تهران، اگر تمایل به نصب تجهیزات کاهنده دارند، کافی است با شماره تلفن ۱۲۲ تماس بگیرند. با برقراری تماس، یکی از گزینه‌های در دسترس، درخواست نصب کاهنده است که از این طریق سفارش شهروند ثبت شده و همکاران ما در محل حاضر می‌شوند و نسبت به نصب تجهیزات اقدام می‌کنند.

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تسهیلات پرداختی برای این اقدام، افزود: هزینه نصب این تجهیزات به‌صورت اقساطی و از طریق قبوض آب‌بها از مشترک کسر می‌شود. در واقع، میزان کاهش مصرف آب ناشی از نصب این تجهیزات، در بلندمدت هزینه‌های نصب را پوشش داده و صرفه اقتصادی را برای خانواده به همراه خواهد داشت.

در ادامه پیگیری‌های این حوزه، بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران نیز با اشاره به آمار عملکردی این شرکت گفت: نیمه دوم سال گذشته پویش نصب ادوات کاهنده مصرف را آغاز کردیم که خوشبختانه در مدت‌زمان کوتاهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف نصب شد.

او افزود: اکنون در دستور کار، تجهیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر را برای نصب کاهنده‌های مصرف داریم. هدف‌گذاری شده است که با همراهی و استقبال مردم تا پایان سال، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به ادوات کاهنده مجهز شوند.

در نهایت گفتنی است، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، نه تنها یک راهکار فنی برای مقابله با بحران آب، بلکه یک گام هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های خانوار است. با توجه به اظهارات سخنگویان صنعت آب، این طرح که با تسهیلات اقساطی و فرآیند ساده ثبت‌نام (تماس با ۱۲۲) همراه است، فرصتی را فراهم کرده تا مشترکان بدون فشار مالی اولیه، در پویش ملی کاهش مصرف مشارکت کنند. تحقق هدف‌گذاری ۱.۵ میلیون واحدی در تهران می‌تواند گامی مؤثر در جهت پایداری شبکه توزیع و مدیریت بهینه منابع آبی کشور باشد.