مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۴ میلیارد و ۳۶ میلیون ریالی برای نگهداری ۲۴ ماینر قاچاق در بهشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر به پرونده قاچاق ۲۴ دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد و ۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۴ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال جریمه معادل ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده این تخلف با گزارش پلیس امنیت اقتصادی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.