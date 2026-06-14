دانشجویان می‌توانند با استفاده از قابلیت «انتخاب محل آزمون»، در شهر محل سکونت خود آزمون‌های پایان ترم را بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - هادی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سیاست‌های جدید این دانشگاه برای تسهیل در فرایند آموزش و آزمون، گفت: اگرچه کلاس‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود، اما در بخش امتحانات، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: بر این اساس، دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری برای شرکت در آزمون‌های پایان‌ترم ملزم به حضور در شهر محل تحصیل خود نیستند؛ برای نمونه دانشجویی که در تهران تحصیل می‌کند اما در شهر دیگری سکونت دارد، برای شرکت در آزمون نیازی به سفر به تهران نخواهد داشت.

ناجی تصریح کرد: این دانشجویان می‌توانند با استفاده از قابلیت «انتخاب محل آزمون»، در شهر محل سکونت خود حاضر شده و آزمون‌های پایان ترم را در همان مرکز یا واحد دانشگاهی نزدیک به محل زندگی‌شان بدهند.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های تحصیلی، پیشگیری از خطرات سفرهای بین‌شهری و افزایش تمرکز دانشجویان بر مباحث علمی صورت گرفته است.

برچسب ها: دانشگاه پیام نور ، امتحانات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سایت آزمون های آنلاین اختلال دارن. بعضی‌ها آزمون ها قبل از اینکه وارد بشیم وقتشون تموم شد. لطفا رسیدگی کنید. به هر حال ما هزینه کردیم و زمان گذاشتیم انصاف نیس به خاطر مشکلات اینترنت یک ترم دیگه هزینه کنیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
واقعن ازمون آنلاین به اعتبار دانشگاه پیام نور آسیب می‌زند. درخواست داریم ازمون های کارشناسی حضوری برگزار شود
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