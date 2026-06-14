باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت تایوان روز یکشنبه وبسایتی را برای تشویق اتباع چینی به گزارش اطلاعات راهاندازی کرد و مدعی شد که این وبسایت، کانالی امن را برای تعداد فزایندهای از افرادی که از سیستم خسته شدهاند و خواهان تغییر هستند، ارائه میدهد.
تایوان و چین مدتهاست که از یکدیگر جاسوسی میکنند و به ویژه تایوان مدعی افزایش تعداد موارد جاسوسی چین شده است.
دفتر امنیت ملی تایوان در وبسایت خود اعلام کرد که در سالهای اخیر، اقتصاد چین با مشکلات فزایندهای روبهرو بوده است، در حالی که کنترل سیاسی همچنان "سخت" باقی مانده است.
در بیانیهای به زبانهای چینی و انگلیسی آمده است: "این شرایط، همراه با طیف فزایندهای از مشکلات اجتماعی و معیشتی، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. در نتیجه، تعداد فزایندهای از افراد به سازمانهای مربوطه در تایوان مراجعه کردهاند و مایل به ارائه انواع مختلف اطلاعات هستند. "
این وبسایت در چین مسدود شده است. این دفتر از اتباع چینی در داخل یا خارج از کشور خواست تا «به طور فعال اطلاعات ارائه دهند و با شجاعت تغییراتی ایجاد کنند».
این دفتر اذعان کرد که این تاکتیک جدید از آژانسهایی در آمریکا، انگلیس و اسرائیل پیروی میکند.
چین خود نیز تاکتیکهای مشابهی را امتحان کرده است. در سال ۲۰۲۴، چین یک آدرس ایمیل اعلام کرد که در آن مردم میتوانستند اطلاعات مربوط به جنایات انجام شده توسط "جداییطلبان" تایوان را گزارش دهند.
تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن را رد میکند و میگوید فقط مردم این جزیره میتوانند آینده خود را تعیین کنند. در حالی که چین بر اساس اصل چین واحد تایوان را تحت حاکمیت خود می داند.
منبع: رویترز