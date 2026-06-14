استاندار البرز گفت: انتظار ما از صاحبان املاک این است که همانند همیشه، امسال نیز با توجه به شرایط خاص کشور، قرارداد‌ها را تمدید کرده و حتی‌الامکان مبلغی به اجاره‌ها اضافه نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استاندار البرز در برنامه نگاه مردم گفت: وزارت راه و شهرسازی و دولت پیشنهاد‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند و اختیاراتی نیز از سوی ریاست جمهوری به استانداری‌ها تفویض شده است.

استاندار البرز افزود: در همین راستا نشست‌هایی با اصناف و اتحادیه‌ها برگزار شد که خوشبختانه اصناف در دوران جنگ نیز همراهی بسیار خوبی با مردم داشتند. در نشست با اتحادیه املاک، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن افزایش اجاره‌بها در مرکز استان البرز حداکثر ۲۰ درصد و در شهرستان‌های استان ۱۵ درصد باشد.

وی با درخواست از مالکان برای همراهی بیشتر گفت: انتظار ما از صاحبان املاک این است که همانند همیشه، امسال نیز با توجه به شرایط خاص کشور، قرارداد‌ها را تمدید کرده و حتی‌الامکان مبلغی به اجاره‌ها اضافه نکنند.

عبداللهی همچنین از پیشنهاد اتحادیه املاک برای کاهش ۳۰ درصدی حق‌الزحمه مشاوران املاک خبر داد و افزود: پویش «همدلی موجران، مستأجران و مشاوران املاک» در استان شکل خواهد گرفت تا همان انسجام و همراهی سال گذشته بار دیگر در البرز رقم بخورد.

برچسب ها: کنترل اجاره بهای مسکن ، اجاره مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۲۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خوب اضافه نمیکنن یا همان بیست درصد اضافه میکنن ،
هزینه های ساختمان هم بیست درصد اضافه شده یا خیر ؟ مثلا لامپ سی هزار تومنی که پارسال میخریدیم الان شده ۱۳۰ هزار تومن ، آقای استاندار شما چه کمکی میکنید به موجران ؟
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