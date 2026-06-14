باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسن عباس زاده، در آیین پایانی این دوره پویش نبض انرژی حمایت از طرحهای محیط زیستی، آزادکردن مادران زندانی و اهدای جوایز یک میلیاردی اظهار کرد: مردم ایران در این ایام بار دیگر نشان دادند که از درک و هوشمندی بالایی برخوردارند و هر زمان که منافع ملی و آرمانهای کشور اقتضا کند، با صبر، همراهی و ایستادگی از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی زیرساختهای کشور در پی تجاوز اخیردشمن، گفت: در کنار آسیبهایی که دشمن به این سرزمین وارد کرد، صنعت پتروشیمی نیز متحمل خساراتی شد و اکنون وظیفه همه ما این است که با تلاش مضاعف، هرچه سریعتر این صنعت را به مسیر اصلی تولید بازگردانیم، زیرا صنعت پتروشیمی صنعتی است که در خدمت مردم قرار دارد.
عباس زاده افزود: شاید در گذشته بسیاری از مردم بهطور ملموس با نقش صنعت پتروشیمی در زندگی روزمره آشنا نبودند، اما امروز همگان بهخوبی میدانند که محصولات این صنعت از سادهترین نیازهای روزانه مانند کیسه آرد نانوایی و انواع بستهبندیهای پلاستیکی گرفته تا طیف گستردهای از کالاهای مصرفی، در زندگی مردم حضور دارند و نقش مهمی در رفاه جامعه ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعت پتروشیمی همواره با هدف ارتقای رفاه عمومی دنبال شده است، اظهار کرد: طی سالهای گذشته تلاش کردهایم ضمن ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور، خدمات این صنعت را در اختیار مردم قرار دهیم و نقش مؤثری در تأمین نیازهای جامعه داشته باشیم.
عباس زاده با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: موضوع بهینهسازی مصرف انرژی از چند سال گذشته با جدیت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دنبال شده و پیگیریهای بسیاری در مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در شرکت انجام داد تا امروز شاهد به ثمر نشستن این تلاشها باشیم.
معاون وزیر نفت افزود: موفقیت پویش «نبض انرژی» نتیجه همراهی و مشارکت همه دستگاهها و مردم است. یکی از مهمترین پیامهای این پویش، ضرورت حرکت به سمت مصرف آگاهانه انرژی است، چرا که تحقق این هدف تنها از مسیر آموزش و افزایش آگاهی عمومی امکانپذیر خواهد بود. باید بیاموزیم چگونه و از چه منابعی استفاده میکنیم تا بتوانیم مصرفی مسئولانه و بهینه داشته باشیم.
عباس زاده با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف از رفتارهای ساده روزمره آغاز میشود، گفت: بسیاری از مصادیق اتلاف انرژی ناشی از برداشتهای نادرست ماست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: زمانی که از نزدیک روند تولید و انتقال گاز را مشاهده میکنیم، به ارزش واقعی این نعمت خدادادی بیشتر پی میبریم. استخراج گاز از اعماق دریا، انتقال آن به سکوهای دریایی، انجام فرآیندهای پالایش و سپس انتقال به شبکه سراسری، حاصل تلاش هزاران نفر است، بنابراین باید نسبت به مصرف تکتک مترمکعبهای گاز احساس مسئولیت داشته باشیم.
عباس زاده با تأکید بر اینکه پویش «نبض انرژی» باید به بستری برای آموزش متقابل مردم تبدیل شود، گفت: هدف این پویش آن است که همه ما تجربههای صحیح مصرف را به یکدیگر منتقل کنیم، از هم بیاموزیم و روشهای مصرف آگاهانه را در زندگی روزمره گسترش دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از عوامل موفقیت این پویش را پیوند آن با فعالیتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: «نبض انرژی» فقط یک برنامه برای کاهش مصرف انرژی نیست، بلکه با دغدغههای واقعی مردم گره خورده است. بخشی از منافع حاصل از صرفهجویی در این پویش صرف امور خیرخواهانه، از جمله تأمین ویلچر، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و سایر اقدامات حمایتی میشود و همین موضوع موجب شده مردم با انگیزه بیشتری در آن مشارکت کنند.
وی افزود: زمانی که مردم بدانند صرفهجویی آنها میتواند به آزادی یک زندانی، کمک به یک خانواده یا حل بخشی از مشکلات اجتماعی منجر شود، مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت. این همافزایی، برکت و سرمایه اصلی پویش «نبض انرژی» است.
عباس زاده با اشاره به شرایط ویژه صنعت انرژی کشور در سال جاری گفت: امسال یکی از دشوارترین سالها برای صنایع کشور به شمار میرود. اگر در مصرف انرژی بهینه عمل نکنیم، استمرار تولید با چالش مواجه خواهد شد، اما با مدیریت صحیح مصرف میتوانیم ضمن حفظ تولید، از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مزیتهای پویش «نبض انرژی» در سال جاری، آماده بودن زیرساختها و بسترهای اجرایی آن است. اگر در سالهای گذشته برای ایجاد این زیرساختها تلاش میکردیم، امروز زمان آن رسیده است که دامنه این پویش را گسترش دهیم و افراد بیشتری را به مشارکت دعوت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به همبستگی مردم ایران در روزهای اخیر گفت: همانگونه که ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی و در برابر تهدیدهای دشمن با وحدت و انسجام از کشور دفاع کردند، در حوزه انرژی نیز میتوانند با فرهنگسازی و مشارکت عمومی، الگویی موفق از مدیریت مصرف ارائه دهند.
عباس زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش عمومی نسبت به مصرف انرژی اظهار کرد: سالها این تصور در جامعه شکل گرفته بود که، چون ایران از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است، نیازی به صرفهجویی وجود ندارد، در حالی که باید این نگاه اصلاح شود. داشتن منابع غنی به معنای مصرف بیرویه نیست، بلکه باید با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی، منابع ملی را هوشمندانه مدیریت کنیم.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: در بسیاری از کشورها از همان دوران مدرسه به دانشآموزان آموزش داده میشود که منابع طبیعی محدود است و باید با تلاش، بهرهوری و صرفهجویی آینده کشور را ساخت. ما نیز باید چنین فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه کاهش اتلاف انرژی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، گفت: تمرکز ما بر حذف مصارف غیرضروری و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند کشور است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
عباس زاده با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال نیز اظهار کرد: بهینهسازی تنها به فصل سرما و مصرف گاز محدود نمیشود. در نیمه نخست سال نیز مدیریت مصرف برق اهمیت ویژهای دارد و باید از ظرفیت نور طبیعی، تنظیم دمای مناسب محیطهای اداری و کاهش مصرف تجهیزات غیرضروری استفاده کنیم.