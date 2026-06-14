تیم ملی استرالیا در اولین دیدار خود از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ ترکیه را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی استرالیا و ترکیه به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر صقر شاگردان استرالیا به پایان رسید.

در نیمه نخست، تیم ملی ترکیه مالکیت توپ و جریان بازی را در اختیار داشت و فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کرد، اما برخلاف روند بازی این استرالیا بود که در دقیقه ۲۷ توسط نستوری ایرانکوندا به گل نخست رسید و از حریف پیش افتاد.  نیمه اول در نهایت با برتری یک بر صفر استرالیا به پایان رسید.

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در نیمه دوم نیز ترکیه برای جبران نتیجه حملات متعددی را طراحی کرد و آمار بازی نیز نشان‌دهنده برتری نسبی این تیم بود، اما باز هم این استرالیا بود که از موقعیت‌های خود به بهترین شکل استفاده کرد. در دقیقه ۷۵، روی یک ضدحمله، کانر متکالف موفق شد گل دوم استرالیا را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل افزایش دهد.

در ادامه مسابقه، ترکیه هرچه تلاش کرد نتوانست به گل برسد و این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر ۰ به سود استرالیا به پایان رسید. با این نتیجه، کانگورو‌ها با کسب سه امتیاز این دیدار در رده دوم جدول گروه خود قرار گرفتند و شروعی موفق در جام جهانی ۲۰۲۶ داشتند.  

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برچسب ها: جام جهانی2026 ، استرالیا ، ترکیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
با این وضع رفتن ما به جام جهانی که کوچکترین احتمال پیروزی هم نداریم و مضحکه خاص و عام میشیم چه معنی داره اونم با یه مربی تازه به دوران رسیده و عقده ثروت که خودش رو در حد فرگوسن و آنجلوتی میبینه
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
احسنت
۰
۱
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