باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عباس کیخایی، در نشست مدیران و مسئولان روابط عمومی صنعت آب کشور ضمن تسلیت شهادت فرماندهان، نخبگان و جمعی از هموطنان در حوادث اخیر، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات مستقیم دشمن علیه زیرساختهای حیاتی کشور، وزارت نیرو با تمام ظرفیت در بخشهای آب و برق پای کار ایستاد و توانست با سربلندی از این آزمون دشوار عبور کند.
او با قدردانی از مدیران و کارکنان صنعت آب کشور، بهویژه مدیران آب منطقهای استانها، افزود: همدلی، درک شرایط و تلاش شبانهروزی مجموعه صنعت آب موجب شد خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد و دغدغهای در حوزه تأمین آب ایجاد نشود.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت بارشهای کشور گفت: میانگین بارندگی سال آبی جاری به حدود ۲۳۳ میلیمتر رسیده و در مجموع شرایط بارشی کشور نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. همچنین میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور به حدود ۶۷ درصد رسیده که نشاندهنده وضعیت مناسبتر منابع سطحی آب است.
کیخایی در عین حال تأکید کرد: بهرغم بهبود شاخصهای بارندگی، همچنان برخی استانها از جمله تهران، قم، خراسان رضوی، مرکزی، یزد و اصفهان با تنش آبی مواجه هستند. به عنوان نمونه، استان تهران کاهش ۳۳ درصدی بارش را نسبت به شرایط نرمال تجربه کرده و در مجموع ۵۸ شهر کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر در شرایط تنش آبی قرار دارند.
او افزود: پیام اصلی آمارهای موجود این است که اگرچه شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما سایه تنش آبی همچنان بر کشور حاکم است. مردم بارشهای مناسب را مشاهده میکنند، اما افت آبهای زیرزمینی، خشکسالیهای انباشته چندساله و کسری مخازن آب را کمتر میبینند. به همین دلیل نقش رسانهها و روابط عمومیها در تبیین واقعیتهای حوزه آب بیش از گذشته اهمیت یافته است.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ضرورت آگاهیبخشی عمومی اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف رسانهها و روابط عمومیها، کاهش فاصله میان واقعیتهای فنی و برداشت عمومی جامعه است. باید برای مردم بهروشنی توضیح داده شود که یک سال بارندگی مناسب نمیتواند آثار چندین سال خشکسالی و برداشت بیرویه از منابع آب را جبران کند.
او از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب قدردانی کرد و گفت: همکاری شهروندان در صرفهجویی مصرف آب طی سال گذشته نقش مهمی در عبور از شرایط تنش آبی داشت. همچنین در برخی مناطق کشور، کشاورزان با در اختیار قرار دادن چاههای کشاورزی برای تأمین آب شرب، همکاری ارزشمندی با صنعت آب داشتهاند که جای تقدیر دارد.
کیخایی از برنامهریزی برای اطلاعرسانی منطقهای در حوزه آب خبر داد و افزود: یکی از سیاستهای مهم شرکت مدیریت منابع آب ایران، تمرکز بر اطلاعرسانی متناسب با شرایط هر استان است. به همین دلیل مقرر شده مسائل و چالشهای هر منطقه بهصورت مستقل اطلاعرسانی شود تا نگرانیهای ناشی از بحران آب در یک استان به سایر استانهایی که شرایط متفاوتی دارند، تعمیم داده نشود.
او با تأکید بر اهمیت مدیریت مشارکتی منابع آب خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت نیرو بر آن است که تصمیمگیریها با مشارکت مردم، بهویژه کشاورزان، انجام شود. در این چارچوب، بهرهبرداران و تشکلهای کشاورزی در فرآیند تصمیمسازی و مدیریت منابع آب نقشآفرین خواهند بود تا تصمیمات با همراهی ذینفعان اجرایی شود.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان تصریح کرد: مدیریت آب تنها با صدور بخشنامه و دستورالعمل امکانپذیر نیست و بخش مهمی از موفقیت در این حوزه به مشارکت مردم وابسته است. از این رو رسانهها، کشاورزان، دستگاههای اجرایی و عموم شهروندان باید در کنار صنعت آب قرار گیرند تا بتوان از چالشهای موجود عبور کرد و پایداری منابع آبی کشور را تضمین کرد.