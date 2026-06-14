باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهمیت ویژه رهبر شهید انقلاب به جایگاه شهدا از زبان ذاکر اهل بیت + فیلم

مرتضی طاهری ذاکر اهل بیت در برنامه «پدر امت» درباره اهمیت ویژه‌ای که رهبر شهید انقلاب برای جایگاه شهدا قائل بودند صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی طاهری ذاکر اهل بیت در برنامه «پدر امت» از شبکه دو سیما در مورد اهمیت ویژه‌ای که رهبر شهید انقلاب برای شهدا قائل بودند خاطره‌ای را روایت کرد.

مطالب مرتبط
اهمیت ویژه رهبر شهید انقلاب به جایگاه شهدا از زبان ذاکر اهل بیت + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از واقعه مباهله + فیلم

اهمیت ویژه رهبر شهید انقلاب به جایگاه شهدا از زبان ذاکر اهل بیت + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از پذیرفتن مسئولیت رهبری پس از رحلت امام خمینی (ره) + فیلم

اهمیت ویژه رهبر شهید انقلاب به جایگاه شهدا از زبان ذاکر اهل بیت + فیلم
young journalists club

نقش رهبر شهید انقلاب در پیشرفت صنایع دفاعی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۸۰

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۷۲۴

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۵۵۷

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۵۱۲

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۵۰۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha