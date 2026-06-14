اهمیت ویژه رهبر شهید انقلاب به جایگاه شهدا از زبان ذاکر اهل بیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0637\u0627\u0647\u0631\u06cc \u0630\u0627\u06a9\u0631 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u067e\u062f\u0631 \u0627\u0645\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0642\u0627\u0626\u0644 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n