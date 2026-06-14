مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان دورود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان دورود، مأموران انتظامی این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، قاتل که از همسایگان مقتول بود، به دلیل اختلافات ملکی با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرد که منجر به فوت دردمِ مقتول شد. در این حادثه، ۵ نفر دیگر نیز از ناحیه سر و پا مجروح و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

قاتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود، اما با اشراف اطلاعاتی و اقدام ضربتی مأموران، در کمتر از یک ساعت طی یک عملیات دستگیر و سلاح گرم مورد استفاده کشف شد.

 همچنین در این رابطه، ۸ نفر دیگر نیز که در درگیری مشارکت داشتند، بازداشت شدند.

متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود را اختلافات ملکی عنوان کرده است. پرونده جهت تکمیل تحقیقات و بررسی ابعاد دقیق‌تر حادثه، در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: قتل ، لرستان ، پلیس
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