شبکه نمایش سیما یکشنبه و دوشنبه، فیلم‌های سینمایی «تیم رویایی» و «پرویزخان» را به دلیل آغاز جام جهانی فوتبال و بازی تیم ملی کشورمان پخش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «تیم رویایی» به کارگردانی لی بیونگ هون یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

هنرمندانی همچون پارک سو-جون، لی جی ایون (آی‌یو)، لی هیون وو، کیم جونگ سو، کو چانگ سوک، جونگ سونگ گیل، یانگ هیون مین، هونگ وان پیو، هیو جون سوک، کانگ ها-نول، پارک میونگ هون و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند

در فیلم «تیم رویایی» پس از اینکه بازیکن فوتبال هونگ دای درگیر یک اتفاق غیرمنتظره شده و اخطار انضباطی دریافت می‌کند، به عنوان مربی یک تیم فوتبال ویژه منصوب می‌شود. این تیم متشکل از افراد بی‌خانمانی است که تا به حال حتی یک بار هم فوتبال بازی نکرده‌اند و حالا باید با کمک هونگ دای در جام جهانی بی‌خانمان‌ها شرکت کنند و…

فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی علی ثقفی، یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ساعت ۲۳ تماشایی می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری، به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب می‌شود از بازیکنانش می‌خواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روش‌های او مخالف بودند تصمیم می‌گیرند به طور گروهی استعفاء بدهند. با برگزاری کمیته انتضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه می‌شوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیم‌های شهرستانی را جست‌و‌جو کند و سرانجام یک تیم جوان، اما با انگیزه را تشکیل می‌دهد. کل تیم با تمرینات و راهنمایی‌های دهداری برای انجام یک بازی مهم و حیثیتی با کویت آماده می‌شوند. دهداری با تلاش فراوان مشکلات بسیاری که در مقابل تیم ملی قرار داشت، از جمله پیدا کردن زمین بازی، خوابگاه برای بازیکنان، لباس و سایر امکانات و حتی خریدن بلیط هواپیما برای رفتن به قطر و جدل با مدیران و مسئولان فدراسیون وقت برای کنسل نکردن این بازی مقابل کویت را حل می‌کند. چرا که...

سعید پورصمیمی، مریم سعادت، خسرو احمدی، حمیدرضا پگاه و بهنام تشکر در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

منبع: شبکه نمایش

برچسب ها: شبکه نمایش ، جام جهانی
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