به گفته سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان امروز پسته استان کرمان با بیش از ۲۸۲ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه فراتر از ۱۴۰ هزار تن، ستون فقرات کشاورزی ایران است.

باشگاه خبرنگاران؛ آذر عسکرپور - در حالی که خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بسیاری از قطبهای کشاورزی جهان را به زانو درآورده است، کویر کرمان همچنان با تکیه بر میراثی ۱۵۰۰ ساله و تلفیق آن با دانش مدرن، نبض بازار پسته جهان را در دست دارد.
امروز، پسته نه تنها یک محصول کشاورزی، بلکه استراتژیکترین بازوی ارزآوری ایران است که با صادرات ۷۳۰ میلیون دلاری در ۹ ماهه اخیر، قدرت خود را به رخ رقبا کشیده است.
از درخت کهنسال اودرج تا مزارع مدرن
ایمان کریمقاسمی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: داستان پسته در کرمان، حکایت استقامت است.
وی افزود: از همان ۱۵۰۰ سال پیش که درخت بنه در روستای اودرج رفسنجان قد علم کرد و در برابر گذر زمان ایستاد، این خاک پیوندی ابدی با پسته بست.
به گفته وی از دهه ۴۰ خورشیدی بود که این پیوند به یک انقلاب اقتصادی بدل شد و رفسنجان را به قلب تپنده تولید پسته در ایران تبدیل کرد؛ جایی که هر دانه پسته، روایتگر تلاشی خستگیناپذیر است.
پاسخ کرمانیها به قهر طبیعت: علم در خدمت ریشه
کریمقاسمی، با تأکید بر اینکه این مسیر همواره با چالشهای اقلیمی همراه بوده است، میگوید:پسته کرمان در برابر تندبادهای خشکسالی، کمآبی و آفاتی همچون پسیل، هرگز خم به ابرو نیاورد. کشاورزان ما یاد گرفتند که در دل کویر، چگونه با تکیه بر دانش نوین از قطرههای آب محافظت کنند.
وی ببان داشت:پیادهسازی سیستمهای آبیاری قطرهای و زیرسطحی، تنها یک تغییر تکنولوژیک نبود؛ بلکه راهکاری حیاتی برای بازگرداندن زندگی به ریشههایی بود که تشنه آب بودند.
آماری که اقتدار میآفریند
به گفته سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، امروز استان کرمان با بیش از ۲۸۲ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه فراتر از ۱۴۰ هزار تن، ستون فقرات کشاورزی ایران است.
کریمقاسمی اظهار داشت:ارقام نامآشنای اکبری، کلهقوچی، احمدآقایی و اوحدی اکنون نه تنها نامهایی در بازار داخلی، بلکه برندهای جهانی هستند که جایگاه کرمان و رفسنجان را در ویترین بازارهای بینالمللی تثبیت کردهاند.
آمارها از این قدرت خبر میدهند؛ بر اساس گزارشهای ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ هزار تن پسته ایرانی به ارزش چشمگیر ۷۳۰ میلیون دلار راهی ۶۷ کشور جهان شده است.
این اعداد، گویای حقیقتی است که نمیتوان نادیده گرفت: پسته، سوختی است که چرخهای صادرات غیرنفتی کشور را در روزهای سخت اقتصادی به حرکت درآورده است.
پسته کرمان، فراتر از یک محصول تجاری، نماد هوشمندی ایرانی در مدیریت منابع محدود است. در شرایطی که جهان به دنبال امنیت غذایی است، این نگینهای سبز در قلب کویر، بیش از آنکه یک کالای صادراتی باشند، نشانهای از توانمندی کشاورزانی هستند که ثابت کردند، حتی در دل کویر نیز میتوان با همت و دانش، بر قلههای جهانی ایستاد. حکایت استقامت کرمان در تولید پسته، همچنان ادامه دارد.