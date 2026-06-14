رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف اعلام می‌کند که اماکن مسکونی خود را طبق اجاره‌بهای سال گذشته دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌السلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره عدم اعمال افزایش اجاره‌بهای مسکونی اماکن وقفی گفت: به تمام افرادی که دارای اماکن مسکونی استیجاری هستند، باید این پیغام را می‌دادیم که ما حواسمان هست. به‌نظر نمی‌رسد اجاره‌بهای مسکونی با قیمت ارز و دلار ارتباط داشته باشد. بنابراین، ما باید به مردم کمک کنیم. سازمان اوقاف یکی از آن سازمان‌هایی است که اعلام کرد اماکن مسکونی خود را طبق اجاره‌بهای سال گذشته دریافت می‌کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: از تمام افرادی که ملک در اختیار مستاجر دارند دعوت می‌کنیم که اینکار را به عنوان وظیفه اجتماعی در نظر بگیرند. شنیده‌ام برخی‌ها به مستاجرین کمک کرده‌اند و برخی نهاد‌های دیگر که توانایی دارند، اینکار را ادامه خواهند داد. در واقع، ما در سال سختی به کمک مردم خواهیم آمد.

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برچسب ها: سازمان اوقاف ، وقفی ، اجاره بها
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