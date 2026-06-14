باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه لیلستان در محور پرتردد کرج ـ چالوس اظهارکرد: قرار گرفتن این روستا در دامنه کوه کهر، برخورداری از طبیعت بکر، چشماندازهای کوهستانی و شرایط اقلیمی مطلوب، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گونههای مختلف گردشگری از جمله طبیعتگردی، گردشگری روستایی و تجربهمحور ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری در مناطق روستایی نیازمند برنامهریزی مبتنی بر شناخت دقیق ظرفیتهاست، افزود: هدف از این بازدید فقط معرفی یک جاذبه جدید گردشگری نیست، بلکه تلاش میشود با مطالعات کارشناسی، مسیر توسعهای طراحی شود که در کنار جذب گردشگر، به حفظ محیط زیست، صیانت از هویت بومی و ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه کمک کند.
این مسئول توضیح داد: بسیاری از روستاهای استان البرز از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی قابل توجهی برخوردارند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و شناسایی و معرفی این ظرفیتها میتواند نقش مهمی در توزیع سفر، کاهش تمرکز گردشگران در مقاصد پرتردد و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید در مناطق محلی داشته باشد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری در لیلستان باید با رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ بافت سنتی روستا و توجه به الزامات زیستمحیطی انجام شود تا حضور گردشگران به جای ایجاد آسیب، به عاملی برای حفاظت و رونق منطقه تبدیل شود.
محبیاصل با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در این مسیر گفت: با همراهی ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداری، ظرفیتهای موجود و نیازهای زیرساختی این روستا بررسی خواهد شد تا پس از جمعبندی مطالعات، برنامههای اجرایی در چارچوب سیاستهای شورای توسعه گردشگری استان تدوین و پیگیری شود.
وی در پایان تأکید کرد: توجه به مناطق کمتر شناختهشدهای مانند لیلستان، فرصتی برای ارائه تصویری متفاوت از جاذبههای طبیعی البرز است؛ ظرفیتی که میتواند علاوه بر ایجاد تجربهای جدید برای گردشگران، به تقویت اقتصاد محلی و افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها کمک کند.