مدیرعامل سازمان انتقال خون استان خوزستان با اشاره به نقش حیاتی مردم در تأمین خون بیماران، از وضعیت مطلوب ذخایر خونی در استان خبر داد و بر ضرورت تداوم اهدای خون به‌صورت مستمر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - دکتر فیضی مدیرعامل انتقال خون خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه اهدای خون نوعی «پیوند انسانی و فداکاری ارزشمند» است، اظهار کرد: بیماران مختلفی از جمله مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، تالاسمی و سایر بیماران نیازمند، وابسته به خون و فرآورده‌های خونی هستند و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان آنها دارد. 

وی با اشاره به شرایط تاریخی و نقش مردم در مقاطع حساس، به‌ویژه دوران بحران‌ها افزود: در دوره‌های خاص از جمله جنگ تحمیلی، مشارکت مردمی باعث شد سازمان انتقال خون بتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و در برخی مقاطع میزان مراجعه برای اهدای خون تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری جامعه است. 

فیضی همچنین با بیان اینکه ذخایر خون استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، تأکید کرد: با وجود این شرایط مطلوب، نیاز به خون و برخی فرآورده‌های خونی به دلیل عمر کوتاه آنها همیشگی است و نباید اهدای خون متوقف یا مقطعی شود. 

وی در ادامه به فعالیت مراکز انتقال خون در استان اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های خون‌گیری در سراسر خوزستان به‌صورت روزانه فعال هستند و در اهواز نیز پایگاه‌های امانیه و چهارشیر آماده پذیرش اهداکنندگان در نوبت‌های صبح و عصر هستند. 

مدیرعامل انتقال خون خوزستان همچنین شرایط عمومی اهداکنندگان را شامل سن ۱۸ تا ۶۵ سال، وزن بالای ۵۰ کیلوگرم و نداشتن برخی بیماری‌های خاص از جمله دیابت وابسته به انسولین عنوان کرد و افزود: رعایت این شرایط برای حفظ سلامت اهداکننده و دریافت‌کننده ضروری است. 

فیضی در پایان از مردم خواست با مشارکت مستمر در اهدای خون، همچنان یاری‌گر بیماران نیازمند در استان باشند.

برچسب ها: انتقال خون ، خوزستان
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