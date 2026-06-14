باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - دکتر فیضی مدیرعامل انتقال خون خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه اهدای خون نوعی «پیوند انسانی و فداکاری ارزشمند» است، اظهار کرد: بیماران مختلفی از جمله مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، تالاسمی و سایر بیماران نیازمند، وابسته به خون و فرآورده‌های خونی هستند و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان آنها دارد.

وی با اشاره به شرایط تاریخی و نقش مردم در مقاطع حساس، به‌ویژه دوران بحران‌ها افزود: در دوره‌های خاص از جمله جنگ تحمیلی، مشارکت مردمی باعث شد سازمان انتقال خون بتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و در برخی مقاطع میزان مراجعه برای اهدای خون تا حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری جامعه است.

فیضی همچنین با بیان اینکه ذخایر خون استان در وضعیت مناسبی قرار دارد، تأکید کرد: با وجود این شرایط مطلوب، نیاز به خون و برخی فرآورده‌های خونی به دلیل عمر کوتاه آنها همیشگی است و نباید اهدای خون متوقف یا مقطعی شود.

وی در ادامه به فعالیت مراکز انتقال خون در استان اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های خون‌گیری در سراسر خوزستان به‌صورت روزانه فعال هستند و در اهواز نیز پایگاه‌های امانیه و چهارشیر آماده پذیرش اهداکنندگان در نوبت‌های صبح و عصر هستند.

مدیرعامل انتقال خون خوزستان همچنین شرایط عمومی اهداکنندگان را شامل سن ۱۸ تا ۶۵ سال، وزن بالای ۵۰ کیلوگرم و نداشتن برخی بیماری‌های خاص از جمله دیابت وابسته به انسولین عنوان کرد و افزود: رعایت این شرایط برای حفظ سلامت اهداکننده و دریافت‌کننده ضروری است.

فیضی در پایان از مردم خواست با مشارکت مستمر در اهدای خون، همچنان یاری‌گر بیماران نیازمند در استان باشند.