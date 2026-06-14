باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژنرال کریستوفر موسا، وزیر دفاع نیجریه، روز شنبه اعلام کرد که درگیری‌های جاری بین اسرائیل، ایران، ایالات متحده، روسیه و اوکراین، تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز برای مقابله با ناامنی را برای نیجریه و سایر کشور‌ها دشوار کرده است.

وزیر دفاع نیجریه همچنین از نبود یک پایگاه داده جامع ملی ابراز تأسف کرد و گفت که این موضوع تلاش‌های سازمان‌های امنیتی، به ویژه پلیس، را در ردیابی مجرمان و جلوگیری از جرایم در سراسر کشور مختل می‌کند. موسا این اظهارات را در آبوجا و در سخنرانی کلیدی خود در کنفرانس استراتژیک و نمایشگاه دفاعی مردم نیجریه در سال ۲۰۲۶ بیان کرد.

وزیر دفاع با اشاره به چالش‌های پیش روی معماری امنیتی کشور گفت که درگیری‌های جهانی دسترسی به تجهیزات نظامی را مختل کرده و بر ضرورت تقویت تولیدات دفاعی داخلی نیجریه تأکید کرد. وی افزود: «با جنگ در اوکراین، روسیه، ایران، آمریکا و اسرائیل، تهیه تجهیزات بسیار دشوار شده است. بیشتر اوقات، آنها پیش‌پرداخت می‌کنند و این اقلام را تولید می‌کنند. بنابراین، حتی وقتی شما برای خرید اقدام می‌کنید، قبلاً برای آنها رزرو شده است. تنها راه حل این است که ما هر چه نیاز داریم خودمان تولید کنیم.»

وزیر از تولیدکنندگان و مبتکران داخلی دفاعی تمجید کرد و خواستار حمایت و خرید بیشتر دولت از تجهیزات نظامی ساخت داخل شد. وی همچنین از مجلس ملی خواست تا از ایجاد یک پایگاه داده جامع برای همه نیجریه‌ای‌ها حمایت کند و آن را برای پلیسی مدرن و امنیت ملی حیاتی توصیف کرد.

منبع: پانچ