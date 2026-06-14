باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ پاسدار محمد خلیلی معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلماس گفت: در راستای اقدامات محرومیت‌زدایی، قرارگاه بسیج سازندگی سپاه شهرستان سلماس در طول جنگ تحمیلی سوم به همت گروه‌های جهادی، خیرین و بسیجیان توانسته ۴۲۰ بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال در بین خانواده‌های نیازمند توزیع نمایند.

وی افزود: همچنین ۸ سری جهیزیه کامل به نوعروسان نیازمند تحویل و ۱۸ خانه محروم را بازسازی و مرمت نمایند.

خلیلی گفت: لازم به ذکر است برای کمک به منازل آسیب‌دیده در جنگ رمضان ۱۵ تیم جهادی مشغول به کار هستند و تعداد ۲ دستگاه ویلچر برقی به معلولین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحویل گردیده است.