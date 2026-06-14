بر اساس اعلام ستاد مردمی دیه کشور، هم‌اکنون ۲۲۲۳۶ نفر بابت جرایم غیرعمد در کشور در پشت میله‌های زندان گذران عمر می‌کنند که تقریبا پنج درصد این محبوسان زن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور گفت: علی‌رغم تاکید مسئولین عالی قضایی دایر بر تعدیل جمعیت زندانیان در شرایط بعد از جنگ تحمیلی سوم طبق آخرین آمار ۱۰۶۴ زن بدهکار مالی و ۲۱۱۷۲ مرد محکوم به جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های ایران تحمل حبس می‌کنند.

وی گفت:  این برای نخستین بار است که آمار زندانیان زن جرایم غیرعمد از مرز یک‌هزار زندانی تعدی کرده است.

جولایی با اشاره به عواقب صدور مجازات حبس برای افراد غیربزهکار اظهار کرد: آثار تبعی زندان برای یک مرد هم سنگین است تا چه برسد بر حسب حساسیت‌های زنانه و غلبه عاطفه در بانوان این احکام برای خانمی تعیین شود که فارغ از آن که متاهل یا مجرد باشد باید از فضای جامعه به محیط سنگین و بسته ندامتگاه وارد شود. اتفاقی که آثار سوء روحی بعضا غیرقابل جبران برای او به همراه دارد و به سبب عائله‌مندی اغلب این زندانیان به نوعی فرزندان و افراد تحت پوشش آنها نیز در معرض انواع تهدید‌ها و فشار‌ها قرار می‌گیرند.

رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار شاخص برخی از استان‌ها در قبال زندانیان زن گفت: اگرچه تعداد محکومان جرایم غیرعمد هفت استان ایلام، سمنان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خرسان جنوبی و شمالی تک رقمی است، اما در مقابل عمده این محبوسان به ترتیب در استان‌های تهران با ۱۶۸ زندانی، فارس با ۱۰۱ مددجو و مازندران با ۱۰۰ محکوم نگهداری می‌شوند.

برچسب ها: ستاد دیه ، زندانیان دیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
زنا به هیچ عنوان نباید زندانی بشن فقط پابند
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