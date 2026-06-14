مرد میانسالی که متهم است بار‌ها دختر همسرش را مورد آزار قرار داده در حالی محاکمه شد که مادربزرگ این دختر راز سیاه را برملا کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اواخر سال گذشته زن ۴۰‌ساله‌ای با مراجعه به پلیس از همسرش به اتهام آزار دختر ۱۸ ساله‌اش شکایت کرد و گفت: «۳ سال قبل زمانی که دخترم ۱۵ ساله بود از همسرم جدا شدم و چون دخترم با من زندگی می‌کرد برای امرار معاش در یک آرایشگاه مشغول به کار شدم. بعد از مدتی متوجه شدم یکی از همکارانم که با او دوستی نزدیکی هم داشتم با شوهرش اختلاف دارد و در آستانه جدایی هستند، چون من به خانه آنها رفت‌وآمد داشتم و شوهرش مرا می‌شناخت وقتی دوستم را طلاق داد با من ازدواج کرد و حالا هم یک پسر دوساله داریم. زندگی خوبی داشتم تا اینکه چند روز قبل مادرم موضوعی را برملا کرد که شوکه شدم. او گفت همسرت در غیاب تو دخترت را آزار می‌دهد و چون تهدیدش کرده که به تو حرفی نزند او هم ماجرا را به من گفت و درخواست کمک کرد.»

در ادامه همسر این زن بازداشت شد و گفت: «من اصلاً چنین کاری انجام نداده‌ام و نمی‌دانم چرا از من شکایت شده است.»

پس از این اظهارات قاضی دستور داد تا متهم با دختر شاکی روبه‌رو شوند.

در این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم وقتی در مقابل شاکی قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «من فقط یکبار با او رابطه داشتم و آن هم با رضایت خودش بود نه به زور و نمی‌دانم چرا از من شکایت کرده است.»

پس از اظهارات متهم، شاکی بار دیگر به شرح ماجرا پرداخت و اظهار کرد: «در ۳ سالی که متهم با مادرم ازدواج کرده بود حدود ۷ بار من را مورد تعرض قرار داد و از آنجا که می‌دانست من به برادر و مادرم خیلی وابسته هستم مدام تهدیدم می‌کرد که اگر به کسی حرفی بزنی هم مادرت را می‌کشم و هم از دیدن برادرت محرومت می‌کنم.»

پس از این اظهارات قضات برای تصمیم‌گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: دستگیری ، قضات
خبرهای مرتبط
انهدام باند سارقان حرفه‌ای خودرو در تهران/ کشف ده‌ها خودروی سرقتی و قطعات آنها
فرد مرتبط با عناصر جاسوسی خارج از کشور دستگیر شد
رسیدگی پلیس به سرقت از یکی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اعدام با دیگ آب جوش
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چوب خدا صدا نداره حاضرم قسم بخورم همین زن باعث از هم پاشیده شدن زندگی زن سابق این مرد شده حالا هم آه اون زن دامانشونو گرفته فقط حیف که یک دختر بیگناه قربانی شده
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
یا امام زمان خودت به دادمان برس
۰
۹
پاسخ دادن
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 