باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر سال گذشته زن ۴۰‌ساله‌ای با مراجعه به پلیس از همسرش به اتهام آزار دختر ۱۸ ساله‌اش شکایت کرد و گفت: «۳ سال قبل زمانی که دخترم ۱۵ ساله بود از همسرم جدا شدم و چون دخترم با من زندگی می‌کرد برای امرار معاش در یک آرایشگاه مشغول به کار شدم. بعد از مدتی متوجه شدم یکی از همکارانم که با او دوستی نزدیکی هم داشتم با شوهرش اختلاف دارد و در آستانه جدایی هستند، چون من به خانه آنها رفت‌وآمد داشتم و شوهرش مرا می‌شناخت وقتی دوستم را طلاق داد با من ازدواج کرد و حالا هم یک پسر دوساله داریم. زندگی خوبی داشتم تا اینکه چند روز قبل مادرم موضوعی را برملا کرد که شوکه شدم. او گفت همسرت در غیاب تو دخترت را آزار می‌دهد و چون تهدیدش کرده که به تو حرفی نزند او هم ماجرا را به من گفت و درخواست کمک کرد.»

در ادامه همسر این زن بازداشت شد و گفت: «من اصلاً چنین کاری انجام نداده‌ام و نمی‌دانم چرا از من شکایت شده است.»

پس از این اظهارات قاضی دستور داد تا متهم با دختر شاکی روبه‌رو شوند.

در این جلسه که در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم وقتی در مقابل شاکی قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: «من فقط یکبار با او رابطه داشتم و آن هم با رضایت خودش بود نه به زور و نمی‌دانم چرا از من شکایت کرده است.»

پس از اظهارات متهم، شاکی بار دیگر به شرح ماجرا پرداخت و اظهار کرد: «در ۳ سالی که متهم با مادرم ازدواج کرده بود حدود ۷ بار من را مورد تعرض قرار داد و از آنجا که می‌دانست من به برادر و مادرم خیلی وابسته هستم مدام تهدیدم می‌کرد که اگر به کسی حرفی بزنی هم مادرت را می‌کشم و هم از دیدن برادرت محرومت می‌کنم.»

پس از این اظهارات قضات برای تصمیم‌گیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران