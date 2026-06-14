باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آژانس حمل و نقل فدرال روسیه، Rosaviatsia، اعلام کرد که فرودگاههای نیژنی نووگورود و یاروسلاول در شرق مسکو محدودیتهای پروازی موقت اعمال کردهاند.
این آژانس خاطرنشان کرد که این اقدامات با هدف تضمین ایمنی پرواز انجام میشود. در طول شب، حملات پهپادهای اوکراینی در سراسر غرب روسیه ادامه یافت. به دلیل حملات مکرر پهپادها به تأسیسات زیرساختی حیاتی، اختلالات ترافیک هوایی در روسیه گسترده شد.
همچنین طبق گزارشها، مناطق اوریول، تولا و اسمولنسک روسیه اوایل روز یکشنبه به وقت محلی مورد حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتند.
همچنین در منطقه تامبوف، جنوب شرقی مسکو، آژیرها به صدا درآمدند. هیچ اطلاعات رسمی در مورد خسارات یا تلفات وجود ندارد. حملات شبانه هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی اخیراً گسترده شده است و اهدافی از جمله تأسیسات نفتی و سایر تأسیسات زیرساختی کلیدی در اعماق بخش اروپایی روسیه را هدف قرار داده است.
منبع: تاس