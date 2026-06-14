باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید مجید بنی‌فاطمه، مداح اهل بیت (ع) درباره لزوم توجه به اتحاد و همبستگی در جامعه و هیات مذهبی گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها بار‌ها تاکید داشته و دارند که باید وحدت را حفظ کرد. این میدان آمدن‌ها وحدت را حفظ می‌کند. اکنون باید از محرم و صفر برای همدلی استفاده کرد. به دستگاه امام حسین (ع) نگاه کنید می‌بینید لوطی‌ها هستند، علماء هستند، ذاکرین هستند، کاسبان هستند. مردم زنجیروار بهم متصل‌اند. باید از این فرصت استفاده کرد، تا همدل‌تر شویم و یکسری مسائل پیش پا افتاده را کنار بگذاریم، تا ان‌شاء‌الله به زودی زود شاهد نابودی دشمنان اسلام و سربلندی ملت عزیزمان باشیم.