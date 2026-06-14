اشغالگری و جنایات آمریکایی- صهیونیستی در ایران، لبنان، غزه، سوریه و مصر، بخشی از توطئه «اسرائیل بزرگ» است که تمامی کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردمداران رژیم صهیونیستی این روزها تلاش زیادی برای تحقق پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» از خود نشان می دهند. این پروژه از زمان طرح آن توسط شیمون پرز نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی گرچه با تغییراتی مواجه بوده است، اما نقاط اشتراکی با آن دارد. پروژه «اسرائیل بزرگ» از همان ابتدا بر مشارکت آمریکا در تأسیس اسرائیل بزرگ به عنوان ستون فقرات حضور آمریکا در خاورمیانه جدید استوار است.

در همین رابطه روزنامه رأی الیوم با اشاره به تاثیرات این طرح بر تحولات منطقه می نویسد که شکی نیست که تغییر نقشه‌های منطقه منجر به تأثیراتی بر مصر و دیگر کشورهای جهان عرب و اسلام می‌شود. در صورت اجرای این طرح ، ملت‌ها و کشورهای اسلامی بهای تمایل برخی حاکمان به سمت جاه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی را خواهند پرداخت. واشنگتن در شرایط کنونی معتقد است که در مهار کردن بیشتر کشورهای عربی به نفع پروژه صهیونیستی موفق شده است. این در حالی است که پیشرفت این طرح در ابعاد مختلف بر خلاف منافع کشورها و ملت‌های اسلامی است.

عوامل اجرایی پروژه اسرائیل بزرگ

پروژه صهیونیستی «اسرائیل بزرگ» به نابودی ساکنان فلسطین از طریق نسل‌کشی یا آواره کردن آنها می‌پردازد. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بزرگترین حامیان این پروژه هستند و تا مرحله کنونی نقش تعیین‌ کننده ای در این راستا ایفا کرده اند. اوضاع غزه آزمونی برای تثبیت موقعیت آمریکا در ایفای این نقش بود که با حمایت همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی نقش مهمی در پیشبرد نسل کشی مردم غزه تا مرحله کنونی و جلوگیری از فشارهای بین المللی برای توقف آن داشت. واشنگتن به این ترتیب راه را برای اجرای پروژه اسرائیل بزرگ، تغییر نقشه‌های منطقه، دفن هویت عربی و صهیونیستی کردن منطقه هموار کرده است.

خطرات پروژه اسرائیل بزرگ بر هویت منطقه ای

صهیونیست‌ها از زمان استقرار خود در منطقه، برای جذب ترکیه و ایران علیه کشورهای عربی تلاش کردند. معنای پروژه «اسرائیل بزرگ» این است که رژیم صهیونیستی که تقریباً نیمی از سرزمین‌های فلسطین را اشغال کرده، برای جای دادن همه صهیونیست‌های جهان کافی نیست. رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا توانست کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و مصر را مهار کند. این پروژه معتقد است که کشورهای مذکور نیازی به مساحت کنونی خود ندارند. طمع ورزی‌های رژیم صهیونیستی بر اساس این پروژه بر مصادره اراضی مصر، عربستان سعودی، عراق، سوریه و لبنان استوار است. واشنگتن نیز در راستای همین پروژه بر تأسیس دولت فلسطین بر سرزمین‌های عربستان سعودی اصرار دارد. همچنین اشغال کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ و مقدمه‌ای برای اجرای نهایی آن است.

شکی نیست که رژیم صهیونیستی بخشی از استعمار جدید منطقه است. اگر پروژه اسرائیل بزرگ قواعد مناسبات منطقه ای را تغییر دهد، اولین تأثیر آن تغییر هویت منطقه عربی و انحلال جهان عرب در تقسیمات منطقه‌ای است. ترامپ در راستای همین پروژه به دنبال تلاش برای تغییر حاکمیت در ایران است تا این کشور را مانند رژیم سابق به آغوش سیاست های صهیونیستی-آمریکایی بازگرداند.

چالش‌های پروژه صهیونیستی:

۱- ایران با وجود خسارات هایی که دریافت کرده، قواعد پروژه صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.

۲- مصر و جهان عرب تلاش می کنند بدون اینکه اتحاد خود با آمریکا را از دست بدهند، این پروژه را رد کنند و زیر بار آن نروند.

۳- ملت های مصر، کویت، سوریه، عربستان سعودی، لبنان و اردن که پروژه شامل آنها می‌شود، به راحتی زیر بار این توطئه صهیونیستی در اشغال سرزمین هایشان نخواهد رفت.

۴- نخبگان غیرتمند عربی که مخالف جدی اجرای این پروژه هستند، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای آن به کار خواهند گرفت.

۵- ملت مصر از مخالفان جدی این پروژه هستند. در حال حاضر جمعیت مصر در حال افزایش است و پتانسیل‌های آن پیشرفت پروژه صهیونیستی و سیاست‌های آن را تهدید می‌کند.

۶- مقاومت منطقه همچنان بزرگترین چالش در برابر پروژه های صهیونیستی در منطقه است.

۷- منطقه عربی حتی با وجود همکاری و عادی سازی روابط رژیم های رسمی آن با رژیم صهیونیستی، تغییر هویت خود را نخواهد پذیرفت.

منبع:مهر