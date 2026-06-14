پلیس راهور تهران در ایام پایانی سال و پساجنگ با ثبت ۶۸ فقره تصادف منجر به فوت، ۵۷۱۷ تصادف جرحی و ۲۷۲۶۰ فقره تصادف خسارتی در پایتخت شبانه روز به شهروندان خدمت رسانی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر روز یکشنبه با بیان اینکه پلیس راهور در ایام جنگ تحمیلی بدون وقفه و به صورت شبانهروزی برای ایمنی شهروندان تهرانی تلاش کرده اظهارکرد: در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره اعمال قانون توسط پلیس راهور در معابر و بزرگراهها ثبت شده که نشاندهنده حضور حداکثری و مستمر پلیس در تمامی معابر اصلی،فرعی و معابر محلی است.
وی در تشریح اعمال قانون توسط پلیس راهور در این بازه زمانی افزود: تخلفات حادثهساز (سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز، حرکات مارپیچ و ...): حدود ۲۷۰ هزار فقره، تخلفات ساکن (پارک دوبل، سد معبر، توقف در محل ممنوع و ...): بیش از ۱ میلیون فقره، تخلفات مربوط به پلاک (مخدوشی،پوشش پلاک و... ): بیش از ۹۶ هزار فقره، عدم استفاده از کلاه ایمنی: حدود ۲۹۸ هزار فقره،استفاده از تلفن همراه حین رانندگی: حدود ۱۴۸ هزار فقره بوده است.
سرهنگ کشیرخاطرنشان کرد: بیشترین علت تصادفات جرحی و فوتی در این بازه زمانی، مربوط به تخلفات حادثهساز و بهویژه صحبت با تلفن همراه و عدم توجه به جلو بوده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات تازه ترین آمار ترخیص در این بازه زمانی گفت: بیش از ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه که شامل ۱۳۵۱۵ خودرو و ۱۲۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت در این مدت توسط پلیس راهور ترخیص شدهاند. و در این بازه زمانی، پلیس راهور هیچ وسیله نقلیه جدیدی توقیف نکرد و تمام ترخیصها مربوط به خودروها و موتورسیکلتهایی بوده که قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پارکینگ توقیف شده بودند.
سرهنگ فیروز کشیر اظهار کرد: همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ از ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، موفق شدند ۲۵ هزار و ۶۶۴ وسیله نقلیه را از پارکینگها ترخیص کنند.
وی با تفکیک این آمار افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۵۱۵ دستگاه خودرو و ۱۲ هزار و ۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت پس از طی مراحل قانونی جهت ترخیص، به صاحبانشان تحویل داده شده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از مراجعه بیش از ۴ هزار نفر به پلیس راهور خبر داد و تصریح کرد: این افراد به استناد ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای رسیدگی به تخلفات و جرائم خود مراجعه کرده و مشکلشان حل و فصل شده است.
سرهنگ فیروز کشیر با تأکید بر اینکه اولویت پلیس در این مدت، کاهش دغدغههای شهروندی و تسهیل در ترددها بوده است، خاطرنشان کرد: این رویکرد نشاندهنده عزم جدی پلیس برای ارائه خدمات اجتماعی و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مردم در شرایط خاص است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهارکرد: در این بازه زمانی بیش از ۹۶ هزار فقره تخلف پلاک در سطح معابر پایتخت توسط دوربینهای نظارتی و گشتهای پلیس ثبت شده است که در تخلفات مرتبط با پلاک، رانندگان متخلف اقدام به دستکاری فیزیکی اعداد و ارقام پلاک خود می کنند.
سرهنگ فیروز کشیر در خصوص انگیزه رانندگان از دستکاری یا مخدوش کردن پلاک گفت: برخی رانندگان به منظور تردد در محدوده طرح ترافیک، ارتکاب تخلفاتی مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، یا حتی اقدام به جرایم دیگر، دست به این کار میزنند.
وی افزود: رانندگانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند، هرگز اقدام به دستکاری پلاک نمیکنند؛ این تخلف عمدتاً توسط افرادی صورت میگیرد که قصد دور زدن قانون دارند و پلیس به طور جدی با آنها برخورد خواهد کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور در ادامه به توانایی سامانههای هوشمند در شناسایی این تخلف اشاره کرد و گفت: زمانی که دوربینهای نظارتی از خودرویی دارای پلاک مخدوش یا پوشیده عکس بگیرند، سامانه چند پلاک مشابه را شناسایی و نمایش میدهد. سپس تمام مشخصات خودرو و پلاک اصلی در اختیار کاربران ثبت جریمه پلیس راهور که در مرکز اجرائیات حضور دارند قرار میگیرد و پس از تایید کاربر مورد نظر برای راننده متخلف جریمه ثبت و سپس پیامک ارسال میشود. وی تأکید کرد: از تمامی رانندگان عزیز درخواست میشود که با رعایت قوانین و مقررات به هیچ عنوان مرتکب چنین تخلفاتی نشوند، چرا که برخورد قاطع قانون در انتظار آن دسته از متخلفین که چنین جرمی را انجام دادهاند میباشد.
سرهنگ کشیر با اعلام مبالغ جریمههای مربوط به پلاک گفت: جریمه پوشش پلاک ۷۰۰ هزار تومان و جریمه نداشتن پلاک جلو یا عقب و همچنین ناخوانا بودن پلاک ۴۰۰ هزار تومان است.
منبع: پلیس راهور