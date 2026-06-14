باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پل زمانخان سامان مقصد گردشگران + فیلم

پل زمانخان نگین تاریخی به جا مانده از عصر صفویه بر پهنه زاینده رود خودنمایی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پل زمانخان،  این اثر ماندگار در آغوش طبیعت چشم نواز چهار محال و بختیاری با مناظر کم نظیر و آرامش دل انگیر مقصدی محبوب برای گردشگران و دوستداران ایران گردی به شمار می‌آید.

 

مطالب مرتبط
پل زمانخان سامان مقصد گردشگران + فیلم
young journalists club

ساماندهی سواحل نگین فیروزه‌ای + فیلم

پل زمانخان سامان مقصد گردشگران + فیلم
young journalists club

روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم

پل زمانخان سامان مقصد گردشگران + فیلم
young journalists club

افزایش اعتراضات در آلبانی به دلیل پروژه داماد ترامپ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۸۰

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۷۲۴

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۵۵۷

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۵۱۲

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۵۰۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha