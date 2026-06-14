پل زمانخان سامان مقصد گردشگران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u0644 \u0632\u0645\u0627\u0646\u062e\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062b\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u063a\u0648\u0634 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0686\u0634\u0645 \u0646\u0648\u0627\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0646\u0627\u0638\u0631 \u06a9\u0645 \u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0648 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u062f\u0644 \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0631 \u0645\u0642\u0635\u062f\u06cc \u0645\u062d\u0628\u0648\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0648\u0633\u062a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f.\n\u00a0\n