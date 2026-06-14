باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از تابستان سال ۱۴۰۱ با شکایت دختر نوجوانی از یک کارگردان سینما مبنی بر تعرض به وی آغاز شد.
دختر ۱۵ ساله وقتی مقابل افسر اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت؛ با افشای این راز سیاه گفت: «به خاطر علاقه به بازیگری در یک آموزشگاه ثبت نام کردم. پس از چند جلسه خانمی که مربی آموزشگاه بود با من طرح دوستی ریخت و به من گفت اگر میخواهی در بازیگری پیشرفت کنی، کارگردانی را میشناسم که ارتباطات خوبی در سینما دارد و میتواند تو را به پروژههای سینمایی معرفی کند. علاوه بر اینها، او قدرت ماورایی دارد و در زمینه پاکسازی روح میتواند به تو کمک کند تا در کارت پیشرفت کنی. حرفهای این زن آنقدر در من تأثیر گذاشت که به همراه او راهی خانه کارگردان شدم، اما وقتی به آنجا رفتیم، زن جوان به بهانهای مرا با کارگردان تنها گذاشت و مرد میانسال به من تعرض کرد.»
با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات آغاز شد و در ادامه سه شکایت مشابه دیگر علیه کارگردان مورد نظر به پلیس رسید. با تکمیل تحقیقات، کارگردان ۵۰ ساله در خانه ویلاییاش در شمال شهر به اتهام تجاوز به ۴ دختر بازداشت شد.
در ادامه برای این کارگردان به اتهام زنای به عنف و برای خانم مربی به اتهام معاونت در زنای به عنف کیفرخواست صادر شد و هر دو متهم در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند و قضات پس از بررسی مدارک و شواهد و شنیدن اظهارات متهمان و شاکیهای پرونده، سرانجام مرد کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همدستش را به ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کردند. اما متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و بار دیگر متهمان در شعبه همعرض پای میز محاکمه رفتند.
زمانی که کارگردان میانسال برای بار دوم در جایگاه ویژه قرار گرفت، ارتباط با دختران را قبول کرد و مدعی شد، چون همسرش مدام به خاطر فعالیتهای کاری در مسافرت بوده، مجبور شده دست به چنین کاری بزند.
قضات دادگاه کیفری نیز بار دیگر کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همچنین خانم مربی را نیز به خاطر معاونت به ۲۰ سال حبس محکوم کردند.
در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی داد و حکم اعدام وی برای دومین بار نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ – همعرض - فرستاده شد.
اما پس از سومین محاکمه نیز قضات دادگاه کیفری او را به اعدام محکوم کردند و با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وی و همدستش برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و نام این کارگردان میانسال در فهرست اجرای حکم اعدام قرار گرفت.
منبع: روزنامه ایران