کارگردان سینما که به ۴ دختر دانش‌آموز تعرض کرده و به اعدام محکوم شده بود، در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از تابستان سال ۱۴۰۱ با شکایت دختر نوجوانی از یک کارگردان سینما مبنی بر تعرض به وی آغاز شد.

دختر ۱۵ ساله وقتی مقابل افسر اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت؛ با افشای این راز سیاه گفت: «به خاطر علاقه به بازیگری در یک آموزشگاه ثبت نام کردم. پس از چند جلسه خانمی که مربی آموزشگاه بود با من طرح دوستی ریخت و به من گفت اگر می‌خواهی در بازیگری پیشرفت کنی، کارگردانی را می‌شناسم که ارتباطات خوبی در سینما دارد و می‌تواند تو را به پروژه‌های سینمایی معرفی کند. علاوه بر اینها، او قدرت ماورایی دارد و در زمینه پاکسازی روح می‌تواند به تو کمک کند تا در کارت پیشرفت کنی. حرف‌های این زن آنقدر در من تأثیر گذاشت که به همراه او راهی خانه کارگردان شدم، اما وقتی به آنجا رفتیم، زن جوان به بهانه‌ای مرا با کارگردان تنها گذاشت و مرد میانسال به من تعرض کرد.»

با شکایت دختر نوجوان، تحقیقات آغاز شد و در ادامه سه شکایت مشابه دیگر علیه کارگردان مورد نظر به پلیس رسید. با تکمیل تحقیقات، کارگردان ۵۰ ساله در خانه ویلایی‌اش در شمال شهر به اتهام تجاوز به ۴ دختر بازداشت شد.

در ادامه برای این کارگردان به اتهام زنای به عنف و برای خانم مربی به اتهام معاونت در زنای به عنف کیفرخواست صادر شد و هر دو متهم در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند و قضات پس از بررسی مدارک و شواهد و شنیدن اظهارات متهمان و شاکی‌های پرونده، سرانجام مرد کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همدستش را به ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کردند. اما متهمان به رأی صادره اعتراض کردند و بار دیگر متهمان در شعبه هم‌عرض پای میز محاکمه رفتند.

 زمانی که کارگردان میانسال برای بار دوم در جایگاه ویژه قرار گرفت، ارتباط با دختران را قبول کرد و مدعی شد، چون همسرش مدام به خاطر فعالیت‌های کاری در مسافرت بوده، مجبور شده دست به چنین کاری بزند.

 قضات دادگاه کیفری نیز بار دیگر کارگردان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق و همچنین خانم مربی را نیز به خاطر معاونت به ۲۰ سال حبس محکوم کردند.

در حالی که متهم در یک قدمی چوبه دار قرار داشت، بار دیگر درخواست اعاده دادرسی داد و حکم اعدام وی برای دومین بار نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ – هم‌عرض - فرستاده شد.

 اما پس از سومین محاکمه نیز قضات دادگاه کیفری او را به اعدام محکوم کردند و با تأیید این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده وی و همدستش برای اجرای حکم به دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد و نام این کارگردان میانسال در فهرست اجرای حکم اعدام قرار گرفت.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: اعدام ، کارگردان
خبرهای مرتبط
ضرب‌شست پلیس به سارقان لوازم خودرو؛ دستگیری ۲۲۵ متهم در عملیات ضربتی ۷۲ ساعته
حکم اعدام کارگردان سینما تأیید شد
ادعای کارگردان تئاتر در محاکمه مجدد برای تعرض:
دو هنرجو به خاطر حسادت شکایت کرده اند
با ادعا‌های همسر متهم؛
حکم اعدام کارگردان آزارگر نقض شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
صورتش را هم نشان بدید تا همه شناسایی کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فقط خدا می‌دونه که تجاوز چه اثرات بدی روی کودک ها و نوجوان ها می‌زاره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اون زن دلال اونم باید اعدام شود اگر اون زن دلال نبود هیچ وقت دختره اونجا نمی‌رفت پس زنه باید اعدام شود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اون زن دلال باید اعدام شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اون زنی که دختران را گمراه میکند ودلال مردان فاسد است باید اعدام شود گناهکار درجه یک در اصال ان زن است بعدش کارگردان اعدام شود 20 سال حبس کم است زندگی 4 دختر تباه شد ورفت .چرا اسم هنرپیشه ها وکارگردانان فاسد را نمیگویید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
باید اعدام باشید گفت قبول می‌کنم همسر در مسافر بوده خوب پدرسوخته زنی صیغه میکردی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این و خوده جامعه سینما باید سنگسار کند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
این یارو مارگردان بوده نه کارگردان
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
به خاطر همین بوده زمان قدیم دخترا با سبیل میومدن بیرون کسی بهشون گیر نده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
پزمان بهش ثابت نشده بود اسم هردو رو گفتین چرا این حکم اعدامش هم اومده نمیگین
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۱:۰۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حالا که حکمش که تایید شده پس چرا اسمشو نمی گید نکنه با گزارشگر نسبتی داشته؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اگر چه خانواده ها و خود قربانیان در این رویداد شوم بشدت مقصرند که خانواده ها با عدم نظارت بر معاشرت فرزندان و قربانیان بدون تحقیق و احتمالا بدون اجازه والدین دچار انحراف میشوند ولی چیزی از گناه کفتارهایی مثل این کارگردان و همدستش کم نمی شود و باید جامعه از این گونه افراد پاکسازی شود .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
مقصر اصلی مشکلات روانی جامعه هست که مردم به خاطر فشارهای اقتصادی و تبعات تبلیعات مجازی وماهواره ای وبروز بیماریهای اجتماعی درکیر شده اند
این سطر کلی بود برایش میتوان یک کتاب قطور نوشت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
حالا پوشش این دخترها چه جوری بوده ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بعد از این جماعت سینمایی توقع داریم بیان مینابو محکوم کنن
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
همه شدن که بد نیستن بعدش خیلی‌هاشون محکوم کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حالا چون بازیگر معروف نشدن انتقام گرفتن، بازیگر معروف می کردشون هر روز خونش بودن
۱۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
زنه هم باید اعدام یا حبس ابد بشه _ ابد و یک روز
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
نام این آشغالا رو فاش کنید
۲
۴۰
پاسخ دادن
۱۲۳
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 