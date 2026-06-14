باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی گفت: ضمن عرض تسلیت به مناسبت عروج خونین و ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه)، به منظور فراهم نمودن زمینه حضور حداکثری دانش آموزان و معلمان در آیین باشکوه وداع و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، برنامه امتحانات نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاد.

وی افزود: بر این اساس، امتحانات پایه‌های یازدهم از تاریخ ۲۰ تیر و امتحانات پایه دوازدهم از تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ مطابق با جدول زمان بندی امتحانات نهایی که متعاقباً اعلام می شود، برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، پیش از این قرار بود که طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی آموزش و پرورش امتحانات پایه‌ یازدهم از روز ۱۳ تیر و پایه‌ دوازدهم از روز ۱۴ تیر ماه برگزار شود.

منبع: ایسنا