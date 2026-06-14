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فرآورده‌های مهمی که از یک کیسه خون تهیه می‌شود + فیلم

معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون ایران در خصوص فرآورده‌های خونی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک یکتاپرست، معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون ایران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد فرآورده‌های خونی توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

 

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