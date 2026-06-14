مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از تیر ماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تبریک ۲۵ذی‌الحجه و روز خانواده و تکریم بازنشستگان به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، از افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از تیر ماه سال جاری خبر داد.

مصطفی سالاری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه جدید این سازمان با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان گفت: طی این تفاهم‌نامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران عزیز است.

سالاری خاطرنشان کرد:  ثبت‌نام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانون‌های بازنشستگی استان‌‎ها و شهرها انجام می‌شود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

منبع: تامین اجتماعی

برچسب ها: بازنشستگان تامین اجتماعی ، عیدی بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ وزیر باید پاسخگو باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم دیرکرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام را دریافت می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش در خرداد ۱۴۰۵ قطعی نیست؟!
هفته‌های گذشته احکام حقوقی بازنشستگان با ۶۰ و ۴۵ درصد افزایش به همراه اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی صادر شده است ولی برای پرداخت حقوق بر اساس این احکام طبق برآوردهای غیررسمی باید حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی تامین شود که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تأمین این منابع برای پرداخت با حقوق جدید را با مشکل روبه رو کرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین‌ اجتماعی متأسفانه هر سال درباره تاخیر واریز معوقات به بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل ایجاد می کند چرا؟ امروز دوشنبه 25 خرداد ماه سال 1405 است که متاسفانه هنوز هم معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی وابسته به اسرائیل واریز نشده است چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که مجوز و دستور افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ صادر شده است سوال اینجاست که پس چرا امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۹ هست تاکنون که متأسفانه معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز واریز نشده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
همش دورغ میگین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ هست که متأسفانه هنوز تفاوت معوقات افزایش حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی را واریز نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین‌ اجتماعی متأسفانه هر سال درباره تاخیر واریز معوقات به بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل ایجاد می کند چرا؟
امروز دوشنبه 25 خرداد ماه سال 1403 است که متاسفانه هنوز هم معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی وابسته به اسرائیل واریز نشده است چرا؟
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد مطالبات سال 1404 و هم دیرکرد مطالبات سال 1405 بازنشستگان تامین اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام را دریافت می کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1405
با سلام. آیا مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1405 به تصویب هیأت وزیران رسیده است؟ در خرداد ماه منتظر افزایش حقوق باشیم؟
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۲۰:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کسانی که اگر قبل از سربازی بیمه تامین اجتماعی بودن وهستند و نباید بابت ۲ سال سربازی پول پرداخت کنند سوال بنده این است که پس چرا سازمان تامین اجتماعی از بنده بابت خدمت مقدس ۲۶ ماه سربازی پول گرفته است چرا؟
بنده در سالها ۱۳۶۳، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ در جبهه بودم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ای کاش قانون تامین اجتماعی در تمام سطوح ان رعایت میشد و نه گزینه ای برخورد میکردنند مانند هزینه درمان که هرماه هم به سازمان میدهیم هم بیمه تکمیلی ابکی که برایمان درست کردهاند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
حقوق حداقلی بگیر از 15 میلیون شدده 20 میلیون واقعا زحمت کشیدین بعد از یکسال حرفهای بیهوده این مبلغ رو اضافه کردین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 را اصلاح کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
باسلام وقت بخیر خسته نباشید، چرا من که اسفندماه ۱۴۰۴ بازنشست شدم متناسب سازی تعلق نگرفته، در ضمن با ۱۴۲۰ تماس گرفتم میگه به شما تعلق نمیگیره،دلیلش چیه
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Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۵:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خودشو مسخره کرده ؟ بجای اینکه حق واقعی بازنشستگان رو بده ؟ ترمیم حق مسکن و اولاد ، میگه وام و تسهیلات می‌دیم و میخواد این حقوق مسخره رو هم بدهکار بانکی کنه ؟ برو خجالت بکش ...
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان
۱۲:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کدام وام ها بدون ضامن هستند؟
بعد از 51 ماه و 25 روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۳:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کس هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضا رسیدگی دارم
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