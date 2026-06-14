باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تبریک ۲۵ذیالحجه و روز خانواده و تکریم بازنشستگان به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، از افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از تیر ماه سال جاری خبر داد.
مصطفی سالاری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه جدید این سازمان با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان گفت: طی این تفاهمنامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران عزیز است.
سالاری خاطرنشان کرد: ثبتنام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرها انجام میشود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
منبع: تامین اجتماعی