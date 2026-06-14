شهروندخبرنگار ما تصاویری از گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه و فرماندهان شهید نظامی در تجمع خودجوش مردمی شهرستان صالخ آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و پنجمین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی» با حضور گسترده مردم ولایتمدار و شهیدپرور، در فضای معنوی مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان برگزار شد.
در پایان این مراسم، به همت فرماندهی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی علیه‌السلام، با حضور فرمانده حوزه، هیئت همراه و رئیس شورای اسلامی شهر صالح‌آباد، هدایایی به تعدادی از خادمان چایخانه و صوت مراسم در مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه در تجمع خودجوش مردمی صالح‌آباد

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، شهدای جنگ ، مراسم گرامیداشت
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