شهروندخبرنگار ما تصاویری از گرامیداشت سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه و فرماندهان شهید نظامی در تجمع خودجوش مردمی شهرستان صالخ آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و پنجمین تجمع خودجوش مردمی «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی» با حضور گسترده مردم ولایتمدار و شهیدپرور، در فضای معنوی مزار مطهر شهدای شهر صالحآباد استان همدان برگزار شد.
در پایان این مراسم، به همت فرماندهی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی علیهالسلام، با حضور فرمانده حوزه، هیئت همراه و رئیس شورای اسلامی شهر صالحآباد، هدایایی به تعدادی از خادمان چایخانه و صوت مراسم در مزار مطهر شهدای شهر صالحآباد اهدا شد.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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