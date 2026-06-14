مدیرکل صمت فارس اعلام کرد: تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه معتبر در استان از ۱۶۲ هزار به بیش از ۱۸۸ هزار واحد رسیده و همزمان شمار واحدهای فاقد مجوز کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب، با اشاره به عملکرد این اداره کل در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: در راستای تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم و برنامه‌های توسعه اقتصادی استان، اقدامات گسترده‌ای در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، توسعه اصناف و بهبود فضای کسب‌وکار انجام شده که نتایج آن در شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجرایی استان به‌خوبی مشهود است.

او با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۷ هزار و ۱۲۶ فقره بازرسی از واحد‌های اقتصادی استان انجام شد که منجر به تشکیل ۱۱ هزار و ۵۹۷ پرونده تخلف گردید. همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۶۰۲۷ فقره بازرسی انجام و ۱۲ هزار و ۳۷۳ پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مجرب اجرای طرح‌های نظارتی ویژه بازار، کنترل و پایش کالا‌های اساسی، مبارزه با قاچاق کالا، نظارت بر انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: استمرار نظارت‌های میدانی و هوشمند موجب ارتقای شفافیت بازار و حمایت مؤثر از حقوق مردم شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه به دستاورد‌های حوزه اصناف اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه معتبر در استان از ۱۶۲ هزار و ۸۲۷ واحد به ۱۸۸ هزار و ۱۵۷ واحد افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۶ درصدی فعالیت‌های رسمی صنفی در استان است.

او افزود: در این مدت بیش از ۷۵ هزار پروانه کسب صادر شده و در نتیجه اجرای طرح ساماندهی صنوف فاقد مجوز، تعداد واحد‌های بدون پروانه کسب از ۳۴ هزار واحد به ۲۱ هزار واحد کاهش یافته است که نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و ساماندهی فعالیت‌های صنفی داشته است.

مجرب همچنین با اشاره به افتخارات ملی کسب شده توسط اداره کل صمت فارس گفت: کسب رتبه اول کشوری در حوزه صنعت در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه برتر کشور در جذب منابع بند «الف» تبصره ۱۸، رتبه نخست کشوری در شاخص‌های کلان بازرسی و رتبه برتر کشور در بازرسی انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا از جمله موفقیت‌های مهم این اداره کل در دولت چهاردهم بوده است.

او افزود: یکی از افتخارات ارزشمند استان، معرفی نقشه راه زنجیره‌های ارزش استان فارس به عنوان الگوی ملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای کارشناسی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در استان می‌باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در تشریح اقدامات ماندگار دولت چهاردهم در استان اضافه کرد: تدوین سند راهبرد توسعه استان به تفکیک ۳۸ شهرستان، تهیه نقشه راه زنجیره‌های ارزش مزیت‌دار، تعریف ۲۴ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب مجوز‌های بی‌نام، تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی صنعت، معدن و تجارت و هوشمندسازی خدمات اداری مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله برنامه‌های شاخص اجرا شده در این دوره است.

او ادامه داد: استقرار سامانه‌های انرژی خورشیدی در ساختمان اداری، توسعه همکاری‌های صنعت و دانشگاه و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی کاربردی نیز از دیگر اقدامات اثرگذار اداره کل صمت فارس در مسیر توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف اقتصادی دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

مجرب در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات و دستاوردها، استان فارس را به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه صنعت، معدن، تجارت، نظارت بر بازار و توسعه سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و زمینه‌ساز تحقق هرچه بیشتر اهداف رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق تولید در استان شده است.

منبع: صمت فارس

برچسب ها: صمت فارس ، صنعت معدن و تجارت فارس ، واحدهای صنفی ، پروانه دار
خبرهای مرتبط
شناسایی ۷۹۵ واحد راکد در استان فارس
تشکیل ۳۶۰ پرونده تخلف واحدهای صنفی در فارس
تحول اقتصادی فارس در گرو جلب مشارکت سرمایه‌گذاران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
آخرین اخبار
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
۱۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه‌گذاری شد
دانشگاه‌ها باید پرچمدار جهاد تبیین باشند
پنجمین سال پویش نذر خون ورزش همگانی فارس در محرم
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»
احیای یک قلب خاموش
رونمایی از یادمان شهید عباس بهجت حقیقی در شیراز برگزار شد
سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان در لامرد برگزار می‌شود
جهش ۱۰۲ درصدی تولید شمش در فولاد غدیر نی‌ریز
از تخت جمشید تا بهشت گمشده؛ فارس، سرزمینی که سرمایه در آن تاریخ را نجات می‌دهد