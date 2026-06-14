مدیرکل صمت فارس اعلام کرد: تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه معتبر در استان از ۱۶۲ هزار به بیش از ۱۸۸ هزار واحد رسیده و همزمان شمار واحدهای فاقد مجوز کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریم مجرب، با اشاره به عملکرد این اداره کل در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۳ تا خردادماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: در راستای تحقق سیاستهای دولت چهاردهم و برنامههای توسعه اقتصادی استان، اقدامات گستردهای در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، توسعه اصناف و بهبود فضای کسبوکار انجام شده که نتایج آن در شاخصهای مختلف اقتصادی و اجرایی استان بهخوبی مشهود است.
او با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد ثبات در بازار افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۷ هزار و ۱۲۶ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی استان انجام شد که منجر به تشکیل ۱۱ هزار و ۵۹۷ پرونده تخلف گردید. همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۶۰۲۷ فقره بازرسی انجام و ۱۲ هزار و ۳۷۳ پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مجرب اجرای طرحهای نظارتی ویژه بازار، کنترل و پایش کالاهای اساسی، مبارزه با قاچاق کالا، نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا را از مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: استمرار نظارتهای میدانی و هوشمند موجب ارتقای شفافیت بازار و حمایت مؤثر از حقوق مردم شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه به دستاوردهای حوزه اصناف اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه معتبر در استان از ۱۶۲ هزار و ۸۲۷ واحد به ۱۸۸ هزار و ۱۵۷ واحد افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۶ درصدی فعالیتهای رسمی صنفی در استان است.
او افزود: در این مدت بیش از ۷۵ هزار پروانه کسب صادر شده و در نتیجه اجرای طرح ساماندهی صنوف فاقد مجوز، تعداد واحدهای بدون پروانه کسب از ۳۴ هزار واحد به ۲۱ هزار واحد کاهش یافته است که نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی و ساماندهی فعالیتهای صنفی داشته است.
مجرب همچنین با اشاره به افتخارات ملی کسب شده توسط اداره کل صمت فارس گفت: کسب رتبه اول کشوری در حوزه صنعت در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه برتر کشور در جذب منابع بند «الف» تبصره ۱۸، رتبه نخست کشوری در شاخصهای کلان بازرسی و رتبه برتر کشور در بازرسی انبارها و مراکز نگهداری کالا از جمله موفقیتهای مهم این اداره کل در دولت چهاردهم بوده است.
او افزود: یکی از افتخارات ارزشمند استان، معرفی نقشه راه زنجیرههای ارزش استان فارس به عنوان الگوی ملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نشاندهنده ظرفیت بالای کارشناسی و برنامهریزی توسعهای در استان میباشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در تشریح اقدامات ماندگار دولت چهاردهم در استان اضافه کرد: تدوین سند راهبرد توسعه استان به تفکیک ۳۸ شهرستان، تهیه نقشه راه زنجیرههای ارزش مزیتدار، تعریف ۲۴ فرصت سرمایهگذاری در قالب مجوزهای بینام، تشکیل اتاقهای فکر تخصصی صنعت، معدن و تجارت و هوشمندسازی خدمات اداری مبتنی بر فناوریهای نوین از جمله برنامههای شاخص اجرا شده در این دوره است.
او ادامه داد: استقرار سامانههای انرژی خورشیدی در ساختمان اداری، توسعه همکاریهای صنعت و دانشگاه و اجرای برنامههای آموزشی و پژوهشی کاربردی نیز از دیگر اقدامات اثرگذار اداره کل صمت فارس در مسیر توسعه پایدار، ارتقای بهرهوری و تحقق اهداف اقتصادی دولت چهاردهم به شمار میرود.
مجرب در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات و دستاوردها، استان فارس را به یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه صنعت، معدن، تجارت، نظارت بر بازار و توسعه سرمایهگذاری تبدیل کرده و زمینهساز تحقق هرچه بیشتر اهداف رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در استان شده است.
منبع: صمت فارس