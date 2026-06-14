باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی انتشار تصاویر یک فقره موبایلقاپی در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت. در تحقیقات اولیه مشخص شد سرقت مذکور در محدوده نازیآباد رخ داده است.
سرهنگ سلطانی افزود: با پیگیریهای انجام شده، شاکی پرونده شناسایی و با دعوت وی به پایگاه، تحقیقات اولیه انجام و پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقتهای قاپزنی ارجاع شد.
وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد تلفن همراه آیفون ۱۵ وی توسط دو نفر راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت پالس NS۲۰۰ به سرقت رفته است.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی دوربینهای مداربسته دریافتند دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت در حالی که شاکی مشغول استفاده از تلفن همراه خود بوده، اقدام به سرقت گوشی کرده و بلافاصله از محل متواری شدهاند.
وی افزود: با بررسی تصاویر بهدستآمده و انجام اقدامات کارآگاهی و پلیسی و همچنین بهرهگیری از گزارشهای مردمی، هویت دو سارق به نامهای هاشم و رامین که از سارقان سابقهدار در زمینه قاپزنی هستند، شناسایی شد. با انعکاس اطلاعات بهدستآمده به مقام قضایی، دستور دستگیری متهمان صادر شد.
سرهنگ سلطانی گفت: با توجه به سوابق متهمان و تغییر مداوم محل اختفای آنان، در نهایت در اواسط خردادماه هر دو نفر در حوالی میدان فردوسی شناسایی شدند که به محض مشاهده کارآگاهان قصد فرار داشتند، اما با هوشیاری کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجوییهای اولیه منکر ارتکاب سرقت بودند، اما در ادامه و با مشاهده مستندات موجود، لب به اعتراف گشوده و اعلام کردند با همان موتورسیکلت در محدوده خانیآباد نو اقدام به سرقت تلفن همراه شاکی کردهاند.
به گفته فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهمان همچنین اعتراف کردند که تاکنون بیش از ۷۰ فقره سرقت در نقاط مختلف شهر مرتکب شدهاند.
سرهنگ سلطانی در پایان گفت: با اقدامات انجام شده تاکنون بیش از ۴۰ نفر از مالباختگان موفق به شناسایی متهمان دستگیرشده به عنوان سارقان اموال خود شدهاند و هر دو متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.
سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی در پایان با هشدار به شهروندان برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، نکات زیر را متذکر شد:
۱. گوشی، ویترینِ سرقت نیست: در هنگام تردد در معابر عمومی، بهویژه در زمان صحبت با تلفن همراه یا استفاده از شبکههای اجتماعی، از قرار گرفتن در لبه پیادهروها که محل تردد موتورسیکلتسواران است، جداً خودداری کنید.
۲. هوشیاری در نقاط پرتردد: در مکانهای خلوت یا زمانهایی که در حال پیادهروی هستید، حتیالامکان از هندزفری استفاده کنید تا تلفن همراهتان در دست نباشد و طعمهای برای قاپزنان نشوید.
۳. دقت در اطراف: اگر متوجه شدید یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین با سرعت کم در حال تعقیب شماست یا در نزدیکی شما توقف کرده، بلافاصله مسیر خود را تغییر دهید و در صورت امکان به یک فروشگاه یا محیط عمومی پناه ببرید.
۴. پلاکخوان نباشید، اما دقیق باشید: در صورت مواجهه با هرگونه سرقت، بلافاصله خونسردی خود را حفظ کرده و «نوع وسیله نقلیه»، «رنگ»، «مخدوش بودن یا نبودن پلاک» و «مشخصات ظاهری سارقان» را به خاطر بسپارید؛ این اطلاعات، کلید طلایی کارآگاهان برای دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن است.
۵. گزارش فوری: در صورت وقوع سرقت، بدون فوت وقت با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرید. هرچه فاصله زمانی بین سرقت و گزارش شما به پلیس کمتر باشد، احتمال ردیابی و دستگیری سارقان توسط تیمهای گشتی بالاتر میرود.