فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفه‌ای موبایل‌قاپی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی انتشار تصاویر یک فقره موبایل‌قاپی در فضای مجازی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت. در تحقیقات اولیه مشخص شد سرقت مذکور در محدوده نازی‌آباد رخ داده است.

سرهنگ سلطانی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، شاکی پرونده شناسایی و با دعوت وی به پایگاه، تحقیقات اولیه انجام و پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقت‌های قاپ‌زنی ارجاع شد.

وی ادامه داد: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد تلفن همراه آیفون ۱۵ وی توسط دو نفر راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت پالس NS۲۰۰ به سرقت رفته است.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی دوربین‌های مداربسته دریافتند دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت در حالی که شاکی مشغول استفاده از تلفن همراه خود بوده، اقدام به سرقت گوشی کرده و بلافاصله از محل متواری شده‌اند.

وی افزود: با بررسی تصاویر به‌دست‌آمده و انجام اقدامات کارآگاهی و پلیسی و همچنین بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، هویت دو سارق به نام‌های هاشم و رامین که از سارقان سابقه‌دار در زمینه قاپ‌زنی هستند، شناسایی شد. با انعکاس اطلاعات به‌دست‌آمده به مقام قضایی، دستور دستگیری متهمان صادر شد.

سرهنگ سلطانی گفت: با توجه به سوابق متهمان و تغییر مداوم محل اختفای آنان، در نهایت در اواسط خردادماه هر دو نفر در حوالی میدان فردوسی شناسایی شدند که به محض مشاهده کارآگاهان قصد فرار داشتند، اما با هوشیاری کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه منکر ارتکاب سرقت بودند، اما در ادامه و با مشاهده مستندات موجود، لب به اعتراف گشوده و اعلام کردند با همان موتورسیکلت در محدوده خانی‌آباد نو اقدام به سرقت تلفن همراه شاکی کرده‌اند.

به گفته فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، متهمان همچنین اعتراف کردند که تاکنون بیش از ۷۰ فقره سرقت در نقاط مختلف شهر مرتکب شده‌اند.

سرهنگ سلطانی در پایان گفت: با اقدامات انجام شده تاکنون بیش از ۴۰ نفر از مالباختگان موفق به شناسایی متهمان دستگیرشده به عنوان سارقان اموال خود شده‌اند و هر دو متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی در پایان با هشدار به شهروندان برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، نکات زیر را متذکر شد:
۱. گوشی، ویترینِ سرقت نیست: در هنگام تردد در معابر عمومی، به‌ویژه در زمان صحبت با تلفن همراه یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از قرار گرفتن در لبه پیاده‌رو‌ها که محل تردد موتورسیکلت‌سواران است، جداً خودداری کنید.
۲. هوشیاری در نقاط پرتردد: در مکان‌های خلوت یا زمان‌هایی که در حال پیاده‌روی هستید، حتی‌الامکان از هندزفری استفاده کنید تا تلفن همراهتان در دست نباشد و طعمه‌ای برای قاپ‌زنان نشوید.
۳. دقت در اطراف: اگر متوجه شدید یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین با سرعت کم در حال تعقیب شماست یا در نزدیکی شما توقف کرده، بلافاصله مسیر خود را تغییر دهید و در صورت امکان به یک فروشگاه یا محیط عمومی پناه ببرید.
۴. پلاک‌خوان نباشید، اما دقیق باشید: در صورت مواجهه با هرگونه سرقت، بلافاصله خونسردی خود را حفظ کرده و «نوع وسیله نقلیه»، «رنگ»، «مخدوش بودن یا نبودن پلاک» و «مشخصات ظاهری سارقان» را به خاطر بسپارید؛ این اطلاعات، کلید طلایی کارآگاهان برای دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن است.
۵. گزارش فوری: در صورت وقوع سرقت، بدون فوت وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرید. هرچه فاصله زمانی بین سرقت و گزارش شما به پلیس کمتر باشد، احتمال ردیابی و دستگیری سارقان توسط تیم‌های گشتی بالاتر می‌رود.

برچسب ها: دستگیری ، سرقت
خبرهای مرتبط
ضرب‌شست پلیس به سارقان لوازم خودرو؛ دستگیری ۲۲۵ متهم در عملیات ضربتی ۷۲ ساعته
سرقت ۳ میلیاردی خدمتکار به خاطر هزینه ازدواج
رسیدگی پلیس به سرقت از یکی از اماکن مذهبی متعلق به اقلیت‌های مذهبی
انهدام باند سارقان حرفه‌ای خودرو در تهران/ کشف ده‌ها خودروی سرقتی و قطعات آنها
جهش ۱۱ درصدی کشف سرقت‌های مهم توسط پلیس آگاهی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 