باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان روز یکشنبه در این زمینه گفت: بر اساس قرارداد ۲۰ ساله منعقد شده، درآمد حاصل از فروش برق تولیدی این نیروگاه‌، مستقیم در اختیار همان مدرسه قرار می‌گیرد تا صرف توسعه اهداف آموزشی شود.

منصور چروند در آیین راه اندازی این نیروگاه گفت: مدارس، علاوه بر نقش آموزشی، می‌توانند به عنوان پیشگامان فرهنگ‌سازی، در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار نیز ایفای نقش کنند.

چروند بیان کرد: امسال تفاهم‌نامه‌ راهبردی بین سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شده که بر اساس آن ۱۲ هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در مدارس دولتی نصب و راه اندازی شود.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهار کرد: با اجرای این طرح ملی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداثی مدارس ۶ هزار مگاوات خواهد شد که جهشی بزرگ در بهره مندی از انرژی پاک محسوب شده و باعث کاهش ناترازی انرژی می‌شود.